Leoni Torres se pone nostálgico y piensa cuándo podrá volver a los escenarios

El cantante cubano Leoni Torres está contando los días por volver a tener contacto directo con sus más fieles seguidores y regalarles su música, como cuando solía ofrecer conciertos antes de que el mundo se parara temporalmente debido a la propagación del coronavirus.

Así lo ha hecho saber el propio artista a través de una publicación que hizo en su perfil de Instagram, en la que comentó que estaba ansioso por volver a pisar los escenarios, aunque sabe perfectamente que de momento no será posible.

Leoni Torres quiso recordar uno de esos momentos especiales que compartió con su público y subió una fotografía donde aparece en una tarima mientras tanto él como sus espectadores permanecen con las manos en alto.

"Guardo esta foto con mucho cariño y pienso cuándo volveré a subirme a un escenario", expresó.

No solo el intérprete de Tienes arte tiene ganas de estar de vuelta. Sus fanáticos tampoco ven la hora en la que cese la pandemia para que el artista pueda remontar su agenda y comience a realizar actuaciones en vivo.

No obstante, en vez de lamentar la difícil situación que ha traído consigo el COVID - 19, los admiradores del cantante le han colmado con mensajes de ánimo haciéndole saber que, incluso en la distancia, siguen presentes apoyando su carrera.

"Será muy pronto, solo tener fe, y cuando esto desaparezca continuarás brillando como siempre, bendiciones", "Seguro, mientras tanto sigue bailando y cantando en casa para nosotros", "Nunca has estado ausente de las multitudes, aunque no los tengas a todos en mismo lugar", "Muy pronto, volverás al escenario, y con tantas fuerzas que no te alcanzará el corazón para abrazar a todo el público, no hay nada mas gratificante que ver cómo el público agradece", "Ánimo Leoni, ya falta poco", son varios de los comentarios que destacan en el post.

A pesar de que el coronavirus haya dado pie al cese de los conciertos de los artistas en general, Leoni Torres, por su parte, ha aprovechado este tiempo de pausa para trabajar en su próximo proyecto discográfico.

El artista anunció hace unos días que está a punto de culminar nuevo álbum con "canciones hermosas que quedarán para siempre". Asimismo, contó que además de él, el disco cuenta con la producción del cantante y compositor cubano Kelvis Ochoa y el músico cubano Leonardo Milián.