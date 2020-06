Jennifer Lopez celebra el 21 aniversario de "On The 6", su álbum début

Han pasado 21 años desde que Jennifer Lopez comenzase su carrera en el mundo de la música. El pistoletazo de salida lo dio concretamente el 1 de junio de 1999 cuando lanzó su álbum debut, On The 6.

Este trabajo marcó un antes y un después en la carrera de la Diva del Bronx, que antes de este trabajo musical era conocida principalmente por sus papeles en el mundo del cine y por sus habilidades en el baile.

Por esto, ha querido celebrar con todos sus fans el 21 aniversario del estreno de este trabajo con un vídeo que recoge imágenes de ella en el estudio grabando las canciones del álbum, escenas de los videoclips que rodó, así como imágenes de detrás de las cámaras.

"No puedo creer que esto fuera hace 21 años, hoy. Tenéis mi amor hoy y todos los días. ¡Estoy aquí para vosotros, estoy con vosotros siempre y para siempre", expresó junto al audiovisual que supera los 2.8 millones de reproducciones en Instagram.

Los seguidores de la neoyorquina no han dejado pasar la oportunidad para llenarla de piropos y reconocer la gran carrera musical que hizo a partir de ese disco hasta convertirse en la estrella mundial que es a día de hoy.

"Que increíble recuerdo del principio de una icónica carrera. Me encanta este álbum", "Eres una leyenda, un icono de la música. Gracias por poner tu precioso corazón en cada trabajo que haces", "¡¡Fue mi primer CD!! Lo sigo escuchando todo el tiempo" o "No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Parece que fue ayer", son algunos de los mensajes que le han dedicado a la prometida de Alex Rodriguez en el tablón de comentarios.

Jennifer Lopez lanzó este álbum el 1 de junio de 1999 y el título hace referencia a la línea seis del metro de Nueva York, la misma que usaba para ir desde su casa en el Bronx a su trabajo en Manhattan antes de ser una estrella del espectáculo.

Este álbum incluyó algunos de los éxitos más icónicos de JLo como If You Had My Love, Let's Get Loud o Waiting For Tonight. Además, también forma parte de él la canción No Me Ames con Marc Anthony.

A este trabajo discográfico siguieron otros siete álbumes, siendo A.K.A. el último de ellos, lanzado en 2014.