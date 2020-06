Karol G pide disculpas por usar a un perro con manchas blancas y negras para apoyar el Black Lives Matter

La muerte del afroamericano George Floyd, quien perdió la vida tras haber sido retenido de manera violenta por un agente de policía blanco en Minneapolis (Minnesota), ha desatado una oleada de protestas en Estados Unidos a las que se han unido diferentes artistas.

Ariana Grande, Camila Cabello y Shawn Mendes son algunos de los cantantes que han salido a la calle para censurar este episodio de violencia racista, mientras que otros como Karol G han alzado la voz a través de las redes sociales.

La intérprete colombiana acudió a su perfil de Twitter para mostrar su apoyo a la causa. Pero a pesar de que su intención era buena, su tweet desató una ola de críticas hacia ella por banalizar el tema y no defender correctamente la causa.

"El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos", escribió al lado del hashtag #BlackLivesMatter y junto a una foto de su perro, que tiene manchas blancas y negras.

Captura Twitter

Tras la avalancha de críticas y burlas que desató el tweet, la cantante desactivó su cuenta en la red social del pajarito para después activarla, aunque eso sí, después de haber borrado el polémico mensaje.

"Según Karol G no soy racista porque tomo café con leche", escribió uno de los muchos usuarios que contestó a Karol G.

Una de las críticas más duras venía de una de sus compañeras de la industria, Goyo, la voz femenina de la agrupación colombiana ChocQuibTown.

"Los mensajes de Karol G queriendo solidarizarse con esta causa; son ejemplo de cómo alguien que hace música y vídeos con factura afrodescendiente, con ídolos NEGROS. No tiene claro lo que es RACISMO, Ni discriminación, ni la importancia de las razas. Y es algo que sumaría mucho", escribió la artista en Twitter.

Horas más tarde, la novia de Anuel AA acudió de nuevo a su perfil, pero en esta ocasión para pedir perdón en un comunicado.

"Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo. Estos días me he sentido muy afectada viendo la gravedad de la situación y es extremadamente doloroso ver cómo estas cosas siguen pasando y que es el momento donde todo esto tiene que parar. Solo existe una raza, la raza humana, y ahora veo que la forma en como lo expresé no estuvo bien", dijo.

La cantante agregó que se solidariza con el movimiento Black Lives Matter "porque NADIE debería sufrir una opresión sistemática por el color de su piel o por pertenecer a un grupo minoritario". "Apoyo las protestas y las acciones que se están tomando para poner fin al racismo y abuso de poder", añadió.

"Sigo aprendiendo cada día sobre esta experiencia para poder participar mejor y ayudar a provocar el cambio", concluyó el mensaje.