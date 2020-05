Oleada de protestas por la muerte de George Floyd estremece EE.UU. y lleva a cerrar de emergencia la Casa Blanca

Por cuarto día consecutivo, miles de norteamericanos volvieron a salira las calles en más de 20 ciudades de EE.UU. para protestar por la muerte a manos de la policía de Minneapolis de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años el pasado lunes.

Las protestas se desataron luego de que se difundiera un video donde se ve a Floyd con dificultades para respirar en el piso, mientras un policía blanco le presiona el cuello con la rodilla.

Los policías abordaron a Floyd porque sospechaban que había usado un billete falsificado de US$20 e intentaron meterlo en un vehículo policial luego que, presuntamente, éste se resistiera al arresto

El video del incidente no muestra cómo comenzó la confrontación, pero se puede ver a un oficial blanco con la rodilla en el cuello de Floyd, inmovilizándolo.

Se puede escuchar al hombre decir "por favor, no puedo respirar" y "no me maten".

Incluso esposado, Floyd intenta pedir ayuda y grita en varias ocasiones "no puedo respirar". Posteriormente, aparece inmóvil en las imágenes, antes de ser puesto en una camilla y trasladado en una ambulancia.

Derek Chauvin, el policía que aparece en la imagen, fue arrestado este viernes por su presunta vinculación con la muerte y otros tres funcionarios del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) fueron despedidos. Chauvin tenía varias denuncias previas por comportamiento racista. El FBI se sumó a la investigación de los hechos.

En las últimas hora algunas fuentes han señalado que el fallecido y el policía habían trabajado juntos como personal de seguridad de un local nocturno de la ciudad tiempo atrás.

Los manifestantes denuncian que la muerte de Floyd es un acto de discriminación racial y exigen que se tomen medidas para evitar que sucesos así se repitan y que los otros tres agentes que estuvieron durante el suceso también sean llevados ante la justicia.

Después de escribir un polémico tuit donde criticaba los actos vandálicos y saqueos de las protestas en Minneápolis, el presidente Donald Trump volvió sobre el asunto y describió el incidente como "algo terrible, terrible". También aseguró que había hablado con la familia de Floyd, a quien describió como "gente excelente", y pidió acelerar la investigación sobre el caso.

Por su parte, el ex presidente Barack Obama emitió una declaración en la que reflexiona sobre el racismo y asegura que hechos como la muerte de Floyd no pueden ser normalizados. “Si queremos que nuestros hijos crezcan en una nación que cumpla con sus más altos ideales podemos y debemos ser mejores”, escribió.

Una autopsia polémica

La autopsia realizada al fallecido no encontró evidencia de "asfixia traumática o estrangulamiento".

Sin embargo, el forense destacó que Floyd padecía una enfermedad del corazón, que eso junto con "una posible intoxicación en su cuerpo" y la opresión ejercida por los agentes podía haber sido una combinación letal.

"El Sr. Floyd presentaba condiciones médicas previas, incluyendo una enfermedad de la arteria coronaria y corazón hipertenso. Los efectos combinados de la que el Sr. Floyd estuviera sido sujetado por la policía, junto a las condiciones médicas previas y potenciales sustancias intoxicantes en su sistema podrían haber contribuido a su muerte", dice el reporte preliminar.

El informe también afirma que Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, y casi tres minutos después de que Floyd quedara inconsciente.

Protesta en Washington D. C., frente a la Casa Blanca

El viernes por la noche, una multitud se reunió cerca de la Casa Blanca en Washington con carteles y fotografías de Floyd. Algunos coreaban la consigna "No puedo respirar", que también fueron las últimas palabras de Eric Garner, otro hombre negro que murió por estrangulamiento tras ser detenido por la policía de Nueva York en 2014.

La Casa Blanca fue cerrada temporalmente de emergencia y el Servicio Secreto clausuró todos los accesos al inmueble.

Atlanta

Cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía frente a la sede de CNN en el centro de Atlanta al final del día. Los manifestantes arrojaron botellas de agua de plástico y botellas de vidrio contra la policía. Los manifestantes corearon: "Renuncia a tu trabajo".

Los oficiales retrocedieron en una fila lejos del grupo de manifestantes que les arrojaban objetos.

La policía ordenó a los manifestantes que abandonaran la calle y amenazó con arrestarlos si no se iban rápidamente.

Denver

El alcalde de Denver, Michael Hancock, pidió calma y unidad el viernes después de que la primera de varias protestas urbanas planeadas por la muerte de George Floyd se volviera violenta, declarando: "No se trata de formar disturbios y protestas. Vamos a centrarnos en la vida que se perdió ".

En una conferencia de prensa, Hancock destacó que compartía la indignación por lo que llamó el "asesinato sin sentido y trágico" de Floyd en Minneapolis.

Hancock y el jefe de policía Paul Pazen culparon a una minoría de agitadores entre los manifestantes pacíficos por incitar a la violencia en todo el centro el jueves. Esa violencia incluyó arrojar piedras a los agentes de policía, incendiar pequeños incendios, romper ventanas y dañar automóviles frente al Capitolio estatal.

Pazen dijo que tres oficiales resultaron heridos y que 13 personas fueron arrestadas por robo, travesuras criminales y asalto.

Nueva York

En Nueva York los manifestantes también tomaron las calles e invocaron los nombres de otras personas negras que han muerto a manos de la policía en los últimos años.

Los nombres de las personas negras asesinadas por la policía, incluidos Floyd y Eric Garner, asesinados en Staten Island en 2014, estaban en carteles llevados por la multitud y en sus cánticos.

En su reunión informativa del viernes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que estaba con los manifestantes de Minnesota.

“¿Nadie está sancionando al incendio premeditado, al tiroteo y los robos, sino a los manifestantes, la ira, el miedo y la frustración? Si. Si. Y la demanda es de justicia ”, dijo Cuomo.

Windermere, Florida

Un grupo de unos 10 manifestantes se reunieron el viernes cerca de una casa de la ciudad de Florida que pertenece a Derek Chauvin, el policía blanco de Minneapolis que se arrodilló sobre el cuello de George Floyd.

Los manifestantes llegaron después de que las publicaciones en las redes sociales detallaran la dirección de Chauvin en la comunidad de Windermere, en las afueras de Orlando.

Llevaban carteles que decían: "Dijo que no puedo respirar. Justicia para George "y" Te vemos, te escuchamos ... ¡te amamos! # Justicia para George.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange tuiteó desde su cuenta oficial que Chauvin no estaba en la residencia ni tiene planes de estar en el área.

Albuquerque, Nuevo México

La policía de Albuquerque usó un helicóptero y gases lacrimógenos después de un enfrentamiento que siguió a una protesta por la muerte de Floyd.

Agentes de la policía respondieron a varios disparos desde un vehículo luego de una manifestación que duró horas. Cuatro personas fueron detenidas y varios manifestantes se enfrentaron, dijo el portavoz policial Gilbert Gallegos.

Durante el enfrentamiento, los manifestantes agitaron carteles y gritaron a los oficiales vestidos con equipo antidisturbios. Gallegos dijo el viernes que el gas lacrimógeno se usó para permitir a los oficiales abandonar el área y evitar más enfrentamientos.

No hubo informes de heridos por los disparos, y no estaba claro si ese incidente estaba relacionado con la protesta. Gallegos también dijo que no hubo heridos como resultado de la confrontación con los manifestantes.

Fontana, California

En Fontana, nueve personas fueron arrestadas luego de que se arrojaran piedras contra empresas, vehículos y agentes durante una protesta en el sur de California por el "caso Floyd".

La violencia estalló el jueves por la noche en Fontana cuando unas 100 personas subieron y bajaron de una vía pública y bloquearon el tráfico. La policía dice que se declaró ilegal la asamblea y se ordenó a la multitud dispersarse, pero algunos persistieron.

En otras partes de la región, los manifestantes se reunieron frente a la sede de la policía de Los Ángeles, pero no se repitió la acción del miércoles por la noche en la que los manifestantes bloquearon el tráfico de la autopista y atacaron a dos cruceros de la Patrulla de Carreteras.

Fontana es una ciudad del interior a unos 50 millas (80) kilómetros al este de Los Ángeles.

Columbus, Ohio

Manifestantes enojados por la muerte de George Floyd bajo custodia policial de Minneapolis acudieron a una manifestación en Columbus que comenzó pacíficamente pero se tornó violenta, con ventanas destrozadas en el Statehouse de Ohio y escaparates rotos a lo largo de las calles del centro.

Una multitud de aproximadamente 400 personas entró en un enfrentamiento con la policía de Columbus el jueves por la noche, bloqueando la intersección de calles clave en la capital de Ohio durante horas, informó Columbus Dispatch.

Las autoridades ordenaron toques de queda para las ciudades gemelas de Minneapolis-Saint Paul, de 20:00 a 06:00 durante el fin de semana, pero las manifestaciones continuaron.

Houston

El viernes, varios miles de personas asistieron a una manifestación frente al ayuntamiento en Houston, donde creció George Floyd.

La manifestación fue en su mayoría pacífica, pero la policía aparentemente detuvo a una mujer que tenía un rifle y había tratado de usarlo para incitar a la multitud.

La multitud caminó por el centro de Houston para llegar al ayuntamiento, cantando "Sin justicia, sin paz" y "Di su nombre. George Floyd. Muchos levantaron carteles que decían: "No puedo respirar" y "Justicia para George".

El jefe de policía de Houston, Art Acevedo, dijo que daba la bienvenida al mitin.

"Estamos con ellos protestando por lo que sucedió en Minnesota", dijo Acevedo. "Estoy feliz de que estén aquí hoy porque la gente necesita ser escuchada, las voces deben ser escuchadas".

Phoenix

Cientos de personas se manifestaron en el centro de Phoenix para manifestarse contra la muerte de George Floyd bajo custodia policial de Minneapolis en una protesta que se convirtió en un enfrentamiento con la policía.

Los manifestantes que marcharon desde el Ayuntamiento de Phoenix hasta el Capitolio estatal el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana llevaban carteles que decían: "El silencio es violencia" y "Ser negro no debería ser una sentencia de muerte", informaron medios de Arizona.

Pétalo, Mississippi

Un alcalde de Mississippi que provocó indignación al decir que "no había visto nada irrazonable" sobre la muerte de George Floyd bajo custodia policial de Minneapolis está resistiendo los llamados a renunciar, incluso de la junta de concejales de su propia ciudad.

"¿Por qué en el mundo alguien elegiría convertirse en un oficial de policía en nuestra sociedad hoy?" tuiteó este martes el alcalde de Pétalos, Hal Marx.

En un tuit de seguimiento, el republicano hizo referencia directa al caso Floyd, diciendo que "no había visto nada irrazonable": "Si puedes decir que no puedes respirar, estás respirando". Lo más probable es que el hombre muriera de sobredosis o ataque cardíaco. El video no muestra la supuesta resistencia a la autoridad que lo puso en esa posición.

Louisville, Kentucky

Buscando calmar las tensiones en Louisville por el tiroteo fatal de una mujer negra por parte de la policía que derribó su puerta, la madre de la víctima pidió el viernes a los manifestantes que continúen exigiendo justicia pero que lo hagan "de la manera correcta sin hacerse daño".

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, leyó la declaración de la madre de Breonna Taylor horas después de que estallaron los disparos, hiriendo al menos a siete personas, durante las protestas el jueves por la noche frente al Ayuntamiento. Al menos una persona estaba en estado crítico, dijo la policía del metro de Louisville el viernes temprano.

"Ningún oficial descargó sus armas de servicio", y los siete disparos fueron de civiles, declaró el sargento del portavoz de la policía, Lamont Washington.