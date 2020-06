Trasladan a una cárcel de máxima seguridad al policía acusado de la muerte de George Floyd

Las autoridades de Estados Unidos trasladaron a Derek Chauvin, acusado de matar al afroamericano Gerorge Floyd tras una detención en la vía pública, al Correccional de Minnesota en Oak Park Heights, informaron varios medios de prensa.

Se trata de una cárcel con el nivel de custodia más alto en el sistema correccional de Minnesota y el traslado "se hizo con mucha precaución para garantizar que esté detenido de manera segura" aseguró el Departamento de Correcciones del estado.

Chauvin se encontraba detenido en la cárcel del Condado de Ramsey, y en el nuevo recinto penal tendrá acceso a teléfonos y visitas en video porque las visitas personales no están permitidas debido al coronavirus, puntualizó CNN.

Algunos medios locales mencionan que Derek Chauvin tiene al menos 18 quejas presentadas en su contra ante los Asuntos Internos del Departamento de Policía de Minneapolis, aunque la policía no ha mencionado las razones ni las fechas de esas querellas.

En varias oportunidades Chauvin recibió sanciones orales por usar un "tono degradante" y "lenguaje despectivo", señaló la ONG sin fines de lucro Comunidades contra la brutalidad policial, que elaboró una base de datos de quejas contra oficiales en ese estado.

Derek Chauvin está acusado de homicidio en tercer grado por el asesinato de George Floyd, un afroamericano que falleció luego de ser detenido por el uniformado de Minneapolis. Su deceso fue por asfixia debido a una presión sostenida y pérdida del flujo sanguíneo, según una autopsia independiente solicitada por la familia.

Sin embargo, otros tres policías están relacionados con el arresto violento que provocó la muerte de Floyd, sin embargo Chauvin es el único que se encuentra detenido y procesado legalmente, destacó SDPNoticias.

La muerte del ciudadano provocó una ola de protestas en diferentes ciudades de Estados Unidos, que se han convertido en manifestaciones violentas y actos vandálicos contra centros comerciales, los cuales han obligado a las autoridades a utilizar fuerza militar para controlar la situación.

El hermano de la víctima, Terrence Floyd, pidió que se detuviera la violencia en todo el país porque esas acciones no traerán a su hermano de vuelta.

"En primer lugar..., si no estoy por aquí, si no estoy por aquí volando cosas, si no estoy por aquí ensuciando mi comunidad, ¿entonces qué están haciendo? Nada, porque eso no va a traer a mi hermano de vuelta en absoluto", subrayó desde el mismo sitio donde detuvieron a su hermano hace una semana.