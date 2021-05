Fiscales piden máxima sentencia contra expolicía Derek Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd

La Fiscalía solicitó que el próximo 16 de junio se imponga la sentencia más severa contra el expolicía Derek Chauvin, condenado por el asesinato el 25 de mayo de 2020 del afroamericano George Floyd.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados el viernes, los fiscales pidieron tal rigor en su decisión al juez a cargo en la corte de Minneapolis, Minnesota, argumentando que Floyd —reducido en el suelo por varios oficiales— se encontraba en posición muy vulnerable y que Chauvin abusó de su autoridad al presionar con su rodilla el cuello de la víctima durante más de nueve minutos.

El exagente fue encontrado culpable de homicidio involuntario y asesinato en segundo y tercer grados, es decir, de todos los cargos que se le imputaban.

Según las normas en el estado de Minnesota, Chauvin —quien tras el juicio fue encerrado en régimen de alta seguridad— recibirá su sentencia en virtud del cargo más grave, asesinato en segundo grado, cuyo límite máximo es 40 años de privación de libertad.

No obstante, analistas han opinado que no se le endilgará la pena más dura posible. Algunos han señalado que la sentencia habitual por asesinato no intencional en segundo grado, sin antecedentes penales, es de 12 años y medio.

El rango más común en Minnesota para casos similares va de 10 años y ocho meses hasta los 15 años de prisión.

De hecho, expertos consultados por medios de prensa estadounidenses señalan que incluso, de aceptarse todos los “factores agravantes”, la sentencia no alcanzaría los 30 años.

Sin embargo, los fiscales insistieron en las circunstancias de particular vulnerabilidad en que se encontraba Floyd, quien —mientras algunos transeúntes grababan la escena— llegó a exclamar, hasta 27 veces, que no podía respirar hasta que dejó de hacerlo, sin que Chauvin abandonara su postura.

Del mismo modo, la acusación señala crueldad en la actuación de Chauvin, que no solo causó daño físico, sino también angustia psicológica a George Floyd.

En abril, un jurado compuesto por 12 personas votó unánimemente para castigar a Chauvin por los tres cargos por los que fue inculpado, lo que constituyó un veredicto histórico en Estados Unidos.

El dictamen se leyó en corte y se transmitió en vivo por televisión, mientras el tribunal, en el centro de Minneapolis, permanecía resguardado con alambradas y efectivos de la Guardia Nacional, que vigilaban a la multitud congregada para esperar la resolución.

La muerte de Floyd fue el detonante de masivas protestas pacíficas y, eventualmente, brotes de violencia en algunas ciudades contra el abuso policial y el racismo sistémico en el país norteño.