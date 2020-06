William Levy y Elizabeth Gutiérrez se mudan a la casa que sus hijos "sienten como su hogar"

La cuarentena por el coronavirus ha puesto a prueba a muchas familias y una de ellas ha sido la formada por el actor cubano William Levy y la actriz estadounidense de ascendencia mexicana Elizabeth Gutiérrez.

A pesar del confinamiento que exigía la crisis sanitaria, la pareja se ha tenido que enfrentar a dos importantes hechos que les ha hecho tener que estar en constante movimiento a pesar de las restricciones: una mudanza y una cirugía a la que se tuvo que someterse la esposa del isleño.

Durante una entrevista que sostuvo con el perfil de Instagram You are the new beautiful (Celebrando entre amigas), Gutiérrez contó a sus anfitrionas Diana Espinosa y Roxana García que se había mudado junto a Levy y sus dos hijos, Christopher Alexander y Kailey, a un maravilloso hogar que lograron construir tras varios años de duro trabajo y esfuerzo.

Según dijo la actriz, sus dos retoños están muy emocionados por el cambio de residencia, pues siempre ha sido la casa que han sentido como su hogar.

"Todavía falta porque obviamente todo está cerrado, pero es una bendición. Fue en un momento inesperado y ésta siempre ha sido la casa que mis hijos sienten como su hogar. Siempre que pasábamos me decían: ¿mami cuándo va a estar mi casa?", "Pero súper bien. Nos tomó como dos semanas para mudarnos", expresó Gutiérrez durante la conversación.

No obstante, pese al gran paso y la alegría de comenzar una nueva vida en familia en su nueva residencia, la actriz tuvo que enfrentarse en medio de la pandemia a una operación debido a un quiste que no pudo postergar más en extraer.

"Roxi sabe que tuve una cirugía la semana pasada", expresó Gutiérrez. "Era algo que me tenía que remover porque me estaba creciendo, era como un embarazo", de ahí que pasó por el quirófano, no sin antes haber sido testada con la prueba del coronavirus.

"Te da miedo, no por la cirugía, porque gracias a Dios mi doctora es muy buena, sino por el hecho del virus, toda la gente está ahí y tuve que hacerme la prueba de COVID, me la hicieron por la nariz y fue una sensación horrible, pero estoy libre de COVID. Gracias a Dios", añadió.

Ahora, por suerte todo pasó. La actriz está libre de peligro y el matrimonio puede disfrutar de su nuevo hogar junto a sus hijos.