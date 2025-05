Vídeos relacionados:

¡Boom! Así, sin previo aviso, Elizabeth Gutiérrez dejó sin aliento a sus casi cuatro millones de seguidores al publicar una foto en bikini que grita “verano, libertad y nueva etapa”. Con un conjunto azul eléctrico con verde limón, la actriz posó frente a una pared de madera y se robó el show en Instagram. Natural, elegante y segura, la actriz se dejó ver sin maquillaje, con el cabello suelto y unas gafas en mano, desbordando energía renovada.

Y si alguien dudaba de su poder para causar impacto, basta con leer los comentarios: “¡Sirena de amor!”, “Eres una mujer con una belleza que llama la atención de muchos” y “Cada día que pasa veo más luz”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron su publicación. Hay quienes incluso lanzaron indirectas (o no tan indirectas) a su ex: “Hay, William, no te entiendo” o “Si la belleza fuera pecado, no tuvieras perdón de Dios, mamacita”.

A sus 46 años, Elizabeth demuestra que está más fuerte y luminosa que nunca. En medio de un proceso de reconexión personal y profesional, ha dejado claro que no hay espacio para la polémica en su vida. Atrás quedaron los escándalos, como el que involucró a William Levy recientemente, y al frente está una mujer decidida a escribir una nueva historia... a su manera.

Las redes no mienten: sus fans la ven más feliz, más plena y más bella que nunca. “Me encanta ver esta nueva versión de Elizabeth, que siempre ha estado ahí, pero que estaba dormida y ahora ha despertado con más fuerza y luz”, escribió una usuaria. Y con toda razón. Porque si hay algo que ha quedado claro con esta imagen, es que Elizabeth no solo está lista para el verano, sino para brillar sin límites.

Con su regreso a la actuación ya en marcha gracias a Velvet, el nuevo imperio y su comunidad digital más activa que nunca, todo apunta a que 2025 será un año de renacimiento para la actriz.

