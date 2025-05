William Levy celebra la graduación de su hijo Christopher: "No tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti"

Vídeos relacionados:

El actor cubano William Levy vivió un momento de profunda emoción y orgullo al asistir a la graduación de su hijo mayor, Christopher Levy, quien culminó una etapa importante de su vida académica al finalizar sus estudios preparatoria en la American Heritage School de Plantation.

El galán de telenovelas compartió en sus redes sociales una foto con Christopher y su hija Kailey, acompañada de un emotivo mensaje dedicado a su primogénito.

“¡My Champ! No tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti. Ver en el talentoso joven que te has convertido con ese corazón de oro ha sido una bendición”, escribió William en Instagram.

“Todo ese esfuerzo dentro y fuera del campo de béisbol te está dando frutos poco a poco. Estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado”, aseguró.

En su publicación, Levy también animó a su hijo a mirar hacia el futuro con esperanza y determinación: “Al comenzar esta nueva etapa, recuerda que las lecciones que has aprendido y los recuerdos que has creado te acompañarán en el futuro. Mantente comprometido con la búsqueda de tus sueños y nunca olvides que papi siempre está aquí para apoyarte en cada paso del camino. Celebra tus logros hoy y mira con ilusión el emocionante futuro que te espera. ¡Te lo has ganado! !Te quiero, campeón!”.

La publicación generó cientos de comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes felicitaron al joven por su logro y destacaron la cercanía y amor que William mantiene con sus hijos.

Además de William, la actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de Christopher, también estuvo presente en la ceremonia de graduación. Ella compartió su propia emoción en redes sociales, dejando claro que, pese a las diferencias personales, ambos padres se mantienen unidos por el bienestar y los logros de sus hijos.

Christopher, apasionado del béisbol como su padre, ha demostrado compromiso tanto en el deporte como en sus estudios, y esta graduación marca el inicio de un nuevo camino lleno de posibilidades.

Tanto William como Elizabeth han compartido en múltiples ocasiones su admiración por Christopher, y no es la primera vez que lo acompañan en momentos importantes de su vida.

