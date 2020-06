Dedican misa a uno de los médicos cubanos fallecidos en Ecuador por el coronavirus

Personal sanitario, amigos y pacientes del doctor cubano Eugenio Suárez Utria dedicaron este lunes una misa en su memoria en las afueras del Hospital General de Machala.

El Dr. Suárez es uno de los dos médicos cubanos fallecidos en ese país en los últimos días por la enfermedad causada por el coronavirus. El otro cubano víctima del COVID-19 fue Ecuador Maikel Pérez Alba, un reconocido pediatra que vivía también en Ecuador.

"No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por los amigos", dijo el cura sobre el Dr. Suárez y agregó que en el Paraíso no se entiende de nacionalidades como hizo en vida este médico que atendió a todos.

La misa fue en el parqueo de ese centro sanitario y las personas estaban con mascarillas y la distancia de seguridad para evitar contagio de coronavirus, algunas de ellos tenían lágrimas por el fallecido.

"Qué descanse en paz, gran profesional y lindo ser humano", "Dios mío, cómo duele esto" y "recíbelo Dios omnipotente en tu regazo" son algunos de los comentarios en la misa transmitida en directo en Facebook por el medio local Machala Online.

Otras personas también expresaron su pena por el fallecimiento del Dr. Suárez. "Fue un excelente doctor, muy servicial, muy atento y con mucha responsabilidad haciendo lo posible para que sus pacientes sean bien atendidos. Paz en su Tumba", apuntó una mujer de esa comunidad.

"Mi bello doctor, me apena mucho que se nos haya ido y haber dejado un gran vacío a sus pacientes porque para él no había hora ni día para estar con sus pacientes. Médico de cabecera de mi hijo, siempre ayudándome en todo en las consultas en las transferencias que el me daba para que mi hijo se ponga bien. Él siempre le decía a mi hijo: 'Estéfano, pilas, ya te vas mañana y así era', contó Estéfano Rivera.

Ecuador es uno de los países de América Latina más afectados por el COVID-19 con más de 40 400 casos confirmados, de los cuales fallecieron más de 3430 personas, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

"Lamentable pérdida de dos médicos cubanos en Ecuador, víctimas en la lucha contra la COVID-19. Gloria eterna. EPD. Dr Eugenio y Dr. Maikel", confesó Danilo Hidalgo Parra, quien estuvo presente en la misa.