Fallece médico cubano en Ecuador por coronavirus

El médico cubano Eugenio Suárez Utria falleció en Ecuador a causa del coronavirus, informaron sus allegados en la red social Facebook.

De acuerdo con las publicaciones consultadas, Suárez Utria, quien se desempeñaba como médico en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), contrajo la enfermedad hace casi un mes y desde entonces batalló por superarla sin éxito. Falleció el domingo, el segundo deceso en días consecutivos de doctores cubanos en esa nación.

Tras confirmarse la noticia de la muerte del doctor Eugenio, su hijo Yuli Suárez le dedicó un emotivo mensaje en Facebook:

"No importa dónde estés, en mi corazón ocupas el lugar más importante gracias por ser un gran padre, amigo, hermano, esposo, hijo, soy el ser más afortunado de saber que fuiste tú quien me ayudó a dar mis primeros pasos y a formarme como hombre y como ser humano, gracias por inculcarme tantos valores, gracias por ser mi padre, te Amo".

Asimismo, una de sus colegas, la Dra, Ma. Antonieta Jara Vélez publicó: "Hoy se fue un gran ser humano, con una vocación de servicio única, alguien que tenía horario de entrada pero no de salida ya que no era él si no atendía hasta el último paciente que tenía en su agenda, por que él? Dios se lleva a personas buenas definitivamente, ya no está sufriendo Doc, siempre con una sonrisa, así lo recordaremos".

Por su parte, la doctora Evelin Limones afirmó que "IESS MACHALA está de luto, nos deja un gran amigo. Un gran profesional que batalló más de un mes contra esta enfermedad! Doc Eugenio Suarez Utria que Dios lo tenga en su gloria y le de la fortaleza que necesita en este momento su familia. El cielo recibe al mejor de los mejores".

El doctor Eugenio radicaba en Ecuador, donde se había desempeñado como servidor público de Guayaquil.

Un día antes, el sábado, había perdido la vida por COVID-19 el pediatra cubano Maikel Pérez Alba, cuyos pacientes también reconocieron su desempeño y lo consideraron un héroe por salvar la vida de tantos niños.

Ecuador ha sido uno de los países latinoamericanos que peor ha gestionado la crisis del coronavirus, enfermedad que ha contagiado a más de 40.000 personas y ocasionado más de 3.500 muertes.

La nación latinoamericana apenas tiene 4.000 pacientes recuperados, lo cual indica que muere prácticamente el mismo número de personas que se recupera.

Ese país también ha vivido uno de los episodios más dramáticos de la crisis a nivel mundial, cuando decenas de personas murieron en las calles o en sus hogares sin asistencia médica y sin que sus cuerpos pudieran ser recogidos.

En varias ciudades los cadáveres se descomponían en las calles y las viviendas, un hecho que generó críticas al gobierno de Lenin Moreno, que no garantizó la presencia de socorristas para retirar los cadáveres de las calles.

Entre ellos estuvo el caso del deportista cubano Antonio Cárdenas Sosa, de La Habana, cuyo cadáver estuvo abandonado durante 8 días en Guayaquil sin que las autoridades de ese país lo recogieran a pesar de las quejas de los vecinos.