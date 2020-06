Hombre ataca con un arma de varios cuchillos a manifestantes en Nueva York

Un hombre amenazó a algunos de los manifestantes del movimiento #BlackLivesMatter en Queens, Nueva York, con una peligrosa arma compuesta por varios cuchillos.

El hombre estaba rondando en su carro lanzando amenazas por la zona de Whitestone y varias personas decidieron comenzar a filmar y llamar a la policía. En ese momento, el hombre aceleró el vehículo, frenó junto a ellos y salió corriendo con el letal artefacto atado a su brazo, al más puro estilo "Wolverine".

Los manifestantes, principalmente adolescentes, estaban organizando una protesta pacífica y confeccionando carteles. No obstante, cuando el hombre se baja del vehículo con el arma, comienza a gritar: "¿Van a seguir tirándole basura a mi carro?", con lo cual se deduce que los jóvenes le habían lanzado algo a su auto, presuntamente botellas plásticas.

Como lo han hecho todas las protestas desde que comenzaron, esta situación generó fuertes reacciones divididas en las redes sociales.

Mientras unos apoyan que el hombre salga a defenderse y condenan los daños a las propiedades privadas que están ocurriendo durante las manifestaciones, otros aseguran que ninguna propiedad es más importante que la vida o que el hombre estaba buscando cualquier excusa para atacar ya que si no no llevaría semejante arma.

"Muy bien por él, basta ya de dañar la propiedad de los demás", "No, pero no está bien salir corriendo con un arma de cuatro cuchillos y amenazar con matar a alguien. La vida es más importante que la propiedad", "Pero ellos le tiraron botellas plásticas, no son tan inocentes", "No había forma de que él no estuviera buscando problemas con ese cuchillo atado a su antebrazo", comentaron varios usuarios en uno de los videos publicados por un reportero de NBC New York.

Más tarde, salieron otros videos que muestran al mismo hombre persiguiendo en su carro a lata velocidad a los manifestantes para atropellarlos.

Desde el 2 de junio, varios manifestantes han estado protestando en Whitestone y colgando carteles que son constantemente derribados por quienes están en contra de las protestas. Manifestantes y antimanifestantes se han estado enfrentando durante tres días seguidos, pero esta fue la primera vez que se registró una situación en la que se pusieran vidas en peligros.

De acuerdo al reportero de NBC Myles Miller, "no ha habido arrestos en este momento y la investigación está en curso".

Las protestas se han desatado en muchas ciudades de Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd durante un brutal arresto policial. En algunos lugares se han llevado a cabo pacíficamente y policías y manifestantes se han unido, mientras que en otras se han producido fuertes disturbios con saqueos e incendios.