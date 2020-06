Miembro de la UJC y defensor de Díaz-Canel recibe dinero desde la "gusanera", según su hermano

El miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Matanzas que criticó a los cubanos que se burlan del gobernante designado Miguel Díaz-Canel, recibe dinero de su padre que está en Estados Unidos, según dijo su propio hermano en Facebook.

"Por desgracia tenemos el mismo padre. Pero explícale a la gente en este chat que tu padre te manda dinero todos los meses desde la bien llamada "gusanera". Que tu padre te manda ropa y zapatos y a veces especificas que sea de cuadro para que vaya acorde con cómo visten los dirigentes", escribió Yadel López en la publicación de Yasiel López Seoane, quien es funcionario ideológico de la UJC en Matanzas.

Captura de pantalla de mensaje de Facebook.

El cuadro de la UJC ya borró la publicación que causó esa respuesta, pero varias capturas circulan en la red social y los usuarios la reproducen en las última publicaciones de López Seone. El matancero puso privadas todas sus publicaciones en Facebook. CiberCuba contactó con Yadel López para recabar más información al respecto, pero hasta el cierre de esta noticia no recibe respuesta.

"Eres tan mal hijo que defiendes la 'robolución' aun cuando tu padre en el 93 fue víctima de abuso policial y golpeado casi hasta morir", señaló este cubano que vive en Miami, según la información pública en su perfil de Facebook.

"Cuando papi te manda las cosas vas a buscarlas tú porque no quieres que la gente sepa que tú recibes cosas de USA, explícale a la gente que eres una fachada, que en más de una ocasión le pediste a papi que te sacara del país. Que cuando papi iba de visita fingías tener principio de infarto para dar lástima. Porque eso es lo que has sido siempre, un incomprendido", agregó Yadel López a su hermano.

El funcionario ideológico de la UJC en Matanzas llamó marionetas a los cubanos que se reían de Díaz-Canel por su frase "la limonada es la base de todo". Y llegó incluso a decir que el sucesor de Raúl Castro "sí está capacitado y preparado para dirigir un país no como el señor Donald Trump que no sabe ni dónde está parado, así que no hablen más basuras".

López Seone se autodefine en Facebook como "un joven matancero comprometido 100% con la obra de la revolución y fidelista". En varias de sus imágenes públicas sale con camisas de la UJC, así como con una en la piedra donde están los restos del fallecido autócrata cubano. También las camisas a cuadros como usan los dirigentes de la isla.

Desde que se reveló esta información circulan en las redes sociales la respuesta dada al cuadro de la UJC. "Lo del hermano es un retrato de clase, el "revolucionario" cubano nunca revoluciona nada, hace lo que le dicen y cuando se lo dicen, acopia para él y busca que le vean, que oigan que repite un eco, con énfasis. Mañana, dónde esté, hará otra cosa ,pero será lo mismo, mirará por él", apuntó un usuario en Twitter.

"Esta historia es triste porque habla de la falta de principios, de moral, de educación, de respeto y hasta de ortografía; porque el muchacho es un exponente de la degradación social en la Cuba de hoy y porque su instinto de supervivencia bajo un sistema opresor lo hace alabar el mismo poder que avasalló a su padre y lo lanzó al otro lado del estrecho de la Florida", escribió Annarella Grimal en Facebook.

Otros se rieron del cuadro de la UJC. "No fue conmigo y me dolió", "no paro de reírme" y "el futuro de la revolución está asegurado" aseguraron de modo sarcástico.