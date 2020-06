Maykel Osorbo responde a Yomil: "Si no tienes valor para luchar como el artista que eres, no critiques a los que luchan"

El rapero y activista cubano Maykel Osorbo respondió a los recientes comentarios del reguetonero Yomil en Instagram, donde dijo que la oposición cubana está "manipulando y viviendo del sufrimiento del pueblo y al final nadie ha hecho ni resuelto nada".

Maykel aseguró que no había querido nunca hablar de Yomil "por respeto a su arte", pero que le era imposible quedarse callado ante una situación que lo tocaba de primera mano.

"Camarada Yomil, hasta este momento por respeto a tu arte no había tomado cartas en el asunto, pero te aclaro, mientras la dictadura sea ley, la protesta seguirá siendo mi medio en contra de los dictadores como la familia Castro", escribió en su cuenta de Facebook.

"Ahora, si tú no tienes valor para luchar como el artista que eres pana, no critiques a los que luchan", destacó.

El rapero, muy activo en redes sociales con sus críticas a la situación económica y política en Cuba, dijo que este viernes realizará una directa únicamente para explicarle a Yomil "unos cuantos puntos".

La publicación de Maykel generó cientos de comentarios: "Bien dicho, mis respetos para ti. Hace mucho tiempo que hay que poner en su lugar a estos muchachos que se sienten fuera de la realidad en que viven", "Aclara la mente de ese que vive como rey a costilla del pueblo que vive mal y llegan de su concierto y no tienen ni un pan", "Millones de cubanos estamos contigo hermano, mi reverencia y mis respetos.....de los cobardes nunca se ha escrito nada......eres la chispa mambisa".

Entre sus comentarios, Yomil dijo que era "de los pocos que a la hora cero he dado el paso al frente a favor de mi gente, y cuando he tenido que alzar mi voz lo he hecho y lo voy a seguir haciendo". No obstante, el artista ha recibido desde hace tiempo muchas críticas por no pronunciarse sobre la realidad que viven los cubanos en la isla y no usar su poder de convocatoria para denunciar al régimen.

Captura de historias de Instagram / Yomil Hidalgo

Yomil arremetió en particular contra los opositores cubanos fuera de Cuba y aseguró que "ninguno tuvo los coj... de hacerlo desde aquí" y solo quieren "buscar un bulto de dólares a costilla del chisme y la destrucción".

En lo personal, Yomil tiene un asunto pendiente con el presentador Alexander Otaola, a quien presuntamente le propinó un bofetón en Miami por hablar de él en su programa Hola! Ota-Ola. El reguetonero tiene una demanda por agresión y tendrá que responder a ella en el momento en que vuelva a pisar suelo estadounidense.