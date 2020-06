Susana Pérez: "No estoy traicionando el cariño del pueblo cubano, al contrario, quiero que despierten"

La popular actriz cubana Susana Pérez, a raíz de algunas críticas que han suscitado sus reclamos al gobierno cubano, aseguró que "no estoy traicionando el cariño del pueblo cubano, al contrario, quiero que despierten".

La artista, que ha estado exigiendo libertad y cambios en Cuba dijo durante una entrevista con Cubanet que que le duele que "las cosas que yo diga se tergiversen y se interpreten como que yo estoy traicionando ese cariño y ese amor que me tienen los cubanos".

"Yo los estoy alertando de que despierten porque salir de Cuba para mí fue abrir los ojos y comprender una serie de cosas que allí no las puedes comprender. Es tanta la propaganda, la mentira y el adoctrinamiento que no lo puedes comprender, tienes que alejarte y el mundo no se acaba en el muro del malecón, el mundo comienza en el muro del malecón", expresó.

"Nunca yo he ofendido a ese pueblo que me ha brindado el cariño más sincero y desinteresado. Eso yo lo respeto y precisamente porque lo respeto quiero que sean felices y que salgan de esa dictadura", resaltó.

Susana también se refirió al hecho de que muchos cubanos desde la isla le reclaman que ahora está criticando al sistema que "le dio tantos privilegios", algo que ya ha aclarado en otras intervenciones, pero que no dejó de hacer en esta.

"Yo a la revolución no tengo nada que agradecerle. A mí la Revolución no me dio casa, no me enseñó a leer y escribir. A mí no me dio ninguna mansión, yo no disfruté absolutamente ningún privilegio, salvo el que yo podía pagarme con el sudor de mi frente y con mi trabajo", aclaró.

Durante la entrevista, Susana se refirió al "fusilamiento" de reputaciones en Cuba y a la vulgaridad extendida entre los dirigentes cubanos.

"El lenguaje soez, grosero y maleducado de Mariela Castro no es más que una política de nuestro país. Todos los dirigentes cubanos cuando alguien no está de acuerdo con ellos se dedican a ofender, a demeritar, a sacar del baúl de los recuerdos todo lo que pueda manchar la imagen de esa persona. Yo creo que para dirigir un país, dirigir un centro, ser el representante de algo, uno tiene que primero respetarse y además respetar a los demás

"El primer error que cometió Mariela –independientemente de todas las ofensas que le ha dicho a todo el mundo– es siendo la persona que representa el CENESEX referirse a una persona homosexual con una palabra discriminatoria y despectiva. Me parece muy desafortunado", sostuvo la actriz.

"Las mujeres antes del triunfo de la revolución eran educadas, se vestían bien y hablaban correctamente y todo eso se fue perdiendo. Las mujeres por muy humildes que fueran, por muy poquito que ganaran, siempre trataban de estar bien vestidas, hablar correctamente y comportarse correctamente. Las nuevas generaciones de cubanos ya están dañadas porque están formadas en la mala educación, en el irrespeto, en el lenguaje vulgar", lamentó Susana.

Asimismo, se refirió a la profunda división de las familias que creó la revolución de Fidel Castro: "El sistema castrista desmembró a la familia cubana desde el triunfo de la revolución, porque cuando tú sustituyes la familia por la revolución, ya la estás desmembrando".

Susana Pérez también dijo estar contenta porque ya los cubanos no se quedan callados como antes y se está perdiendo el miedo y celebró que gracias a las redes sociales se estén visibilizando tantos problemas de Cuba.