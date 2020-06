Una rastra queda atrapada bajo un puente en la Vía Blanca

Este sábado por la mañana ocurrió un accidente en La Habana, cuando una rastra que circulaba por la Vía Blanca hacia Matanzas se quedó varada en la carretera, al no poder pasar por debajo de un puente.

El hecho sucedió en la zona donde se encuentra el establecimiento conocido como El Trébol de Mar Azul, según dio a conocer el internauta Pedro Domínguez en el grupo de Facebook denominado ‘Accidentes, buses & camiones, ¡por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura del post de Pedro Domínguez en el grupo de Facebook Accidentes, buses & camiones

Al parecer el conductor no sabía la medida del contenedor que transportaba o la altura del puente y trató de forzar el paso del vehículo, lo que provocó que el mismo quedara atrapado.

Las imágenes muestran a varios hombres, uno de ellos un agente de policía, al parecer esperando alguna ayuda. El tráfico por esa senda quedó interrumpido.

Varios usuarios han comentado el incidente y la mayoría apuntan a la irresponsabilidad del chofer, por no comprobar si su vehículo podía pasar por debajo de ese puente.

“Qué clase de loco, él no se dio cuenta de que ese contenedor no cabía por ahí”, “No respetan las medidas de altura establecida o a lo mejor ni la conocen, manejan por manejar”, fueron algunas de las críticas.

“Se privó y no se percató de que su carga sobrepasa los cuatro metros, creo que este puente está en esa altura, deben de existir carteles que anuncien altura porque todos no tienen la misma altura (…) hay dos cosas fundamentales de los rastreros: una, altura de la carga y la otra, peso de la carga. Menos mal que no fue pasando tendidos eléctricos”, recalcó Roberto Jiménez González.

“Papi, sácale el aire a las gomas”, sugirió el joven Fabio Javier Borroto Méndez.

Algunos achacaron el incidente a la inexperiencia del conductor.

“Ese chofer es nuevo, los viejos saben las medidas de los puentes, es inexperiencia en la carreteras”, dijo Yesniel Castillo.

“Ese no sabe la altura de su rastra, esos son errores de principiantes”, agregó Rafael Valdés.

En enero pasado una guagua quedó atrapada en el túnel de La Habana debido a una presunta falta de señalización que indicara la altura del techo del paso vial.

Imágenes publicadas entonces en las redes sociales mostraron el ómnibus ladeado, tras quedar totalmente incrustado entre el techo y una de las paredes de la construcción.

Ni el gobierno ni la policía información sobre el incidente ni sobre la identidad del conductor, aunque algunos internautas afirmaron que no había sufrido lesiones.

Desde hace años los accidentes de tránsito están entre las principales causas de muerte en Cuba. La poca señalización de calles y carreteras, el mal estado de los vehículos que transitan y el incumplimiento de las regulaciones de tránsito por parte de los choferes son algunas de las causas que provocan.

De enero a noviembre de 2019 ocurrieron 8.553 eventos en el país, un promedio de un accidente cada 55 minutos.