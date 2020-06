Sharon Fonseca confiesa qué hace para transmitir positividad al bebé que espera con Gianluca Vacchi

La modelo venezolana Sharon Fonseca compartió con sus seguidores lo que hace cada día para transmitirle una buena energía en estos tiempos tan difíciles al bebé que espera junto al millonario Gianluca Vacchi.

"2020 ha sido fuerte... me ha hecho reflexionar sobre tantas cosas. Desde lo que es realmente importante hasta el cambio que tenemos que hacer para construir un mejor mundo y sociedad. Siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas ( sin perder de vista las cosas que tienen que cambiar) esto me ayuda a transmitirle una mejor energía a mi pequeño/a, aún cuando es difícil. Les invito a intentarlo. Con reflexión y esfuerzo, juntos!", escribió la joven de 25 años.

La pareja anunció que estaban esperando su primer hijo el pasado 10 de mayo y ambos tomaron la decisión de mudarse a la enorme mansión que Gianluca tiene en su natal Bolonia, en Italia, para estar tranquilos y relajados mientras esperan la llegada del bebé.

Además, Sharon y Gianluca tienen la diversión como centro de su relación y siempre hacen espacio para bailar, pasear y jugar con sus perros e intentan mantenerse siempre felices y risueños.

Durante la cuarentena, los retos de baile de la popular red de video corto TikTok se han convertido en uno de sus pasatiempos favoritos.

La pareja ha derribado todo pronóstico pues muy pocos apostaban por su relación cuando se conocieron en un rodaje de videoclip en Miami en 2018, debido a la diferencia de 27 años entre ambos. Sin embargo, desde que hicieron público su noviazgo, no han parado de dar muestras de amor, química y complicidad, que ahora se consolidan con el bebé que viene en camino.