Vuelve el grupo cubano SBS con "What Happen"

El grupo cubano Sensational Boys of the Street, mejor conocido como SBS y uno de los pioneros del género urbano y el movimiento de hip hop en Cuba, está de vuelta con el tema What Happen 2020.

Abelito, Alejandro "El Baby" y Ragnar, también conocido como Say What, aseguran con su nuevo tema que "aquí están los mismos de siempre" y que "no hay invento, son los mismos cubanitos".

El trío, que surgió en 1995 y tiene el mérito de fusionar el hip hop con géneros cubanos como el son, la timba, la guaracha y hasta el cha cha cha, regresan para revivir los buenos tiempos en los que acaparaban el hit parade de la isla y ponían a bailar a los cubanos de una punta a otra.

El tema ha recibido una calurosa acogida por muchos fans: "Que alegría que regrese este grupo!! Qué emoción", "No me canso de verlos son una bomba juntos!! Les deseo mucho éxito, son los mejores", "Con el mismo voltaje, con su sello único, ya quiero oír más", "Wao, que alegría me da verlos cantar otra vez, ahora sí a recogerse", "Exactamente como dicen, son los mismos cubanitos, no hay invento".

Chupa pirulí, Dale candela, Mueve la colita, Sigue al líder, A la playa, El Loco y Chuculumba son algunos de los éxitos de SBS, que llegó a compartir escenario con grandes orquestas como Van Van, Pachito Alonso y sus Kini Kini, NG la Banda, Charanga Habanera y Bamboleo, entre otros.

Su música no quedó solo en la isla, sino que lograron internacionalizar varios de sus temas y su éxito Sigue al líder se convirtió en Disco de Oro en México con más de 75 mil copias vendidas.