¡El Boni ya no es calvo! Así quedó el cantante cubano tras someterse a un implante de pelo en Miami

Vídeos relacionados:

Ver más

El cantante y actor cubano Ebblis Valdivia, conocido como “El Boni”, sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos donde mostró paso a paso su implante de cabello, realizado recientemente en Miami.

“Adiós a los trucos e inventos para que no se me notara la pérdida de pelo. Aumento de densidad”, escribió el artista junto a las imágenes que documentan su proceso, desde la cirugía hasta la recuperación.

En las fotos se puede ver a El Boni relajado en la playa antes de la operación, y luego durante las diferentes etapas del procedimiento capilar, que incluyó la implantación de folículos y la fase de cicatrización.

El exintegrante del popular dúo Boni & Kelly siempre ha estado muy pendiente de su presencia pública, y este cambio de imagen ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes lo felicitan por su nueva apariencia y su naturalidad al compartir el proceso.

“El Boni” se une así a la lista de artistas cubanos que han optado por el injerto capilar para mejorar su imagen y sentirse más seguros frente a las cámaras.