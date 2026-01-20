¡El Boni ya no es calvo! Así quedó el cantante cubano tras someterse a un implante de pelo en Miami

Vídeos relacionados:
El cantante y actor cubano Ebblis Valdivia, conocido como “El Boni”, sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos donde mostró paso a paso su implante de cabello, realizado recientemente en Miami.
“Adiós a los trucos e inventos para que no se me notara la pérdida de pelo. Aumento de densidad”, escribió el artista junto a las imágenes que documentan su proceso, desde la cirugía hasta la recuperación.
En las fotos se puede ver a El Boni relajado en la playa antes de la operación, y luego durante las diferentes etapas del procedimiento capilar, que incluyó la implantación de folículos y la fase de cicatrización.
El exintegrante del popular dúo Boni & Kelly siempre ha estado muy pendiente de su presencia pública, y este cambio de imagen ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes lo felicitan por su nueva apariencia y su naturalidad al compartir el proceso.
“El Boni” se une así a la lista de artistas cubanos que han optado por el injerto capilar para mejorar su imagen y sentirse más seguros frente a las cámaras.
Preguntas frecuentes sobre el implante capilar de El Boni y la cirugía estética en Miami
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue el proceso de implante capilar de El Boni en Miami?
El Boni se sometió a un implante capilar en Miami, compartiendo imágenes de su experiencia desde la cirugía hasta la recuperación. El procedimiento incluyó la implantación de folículos y una fase de cicatrización, y fue bien recibido por sus seguidores, quienes elogiaron su nueva apariencia.
¿Por qué El Boni decidió hacerse un implante capilar?
El Boni optó por el implante capilar para aumentar la densidad de su cabello y dejar atrás los trucos para disimular la pérdida de pelo. Esta decisión forma parte de un cambio de imagen para sentirse más seguro frente a las cámaras y retomar su presencia pública.
¿Qué otras figuras públicas cubanas se han sometido a cirugías estéticas en Miami?
Además de El Boni, otros influencers cubanos como Pollito Tropical y Ultrack también han optado por procedimientos estéticos en Miami. Pollito Tropical se realizó un implante capilar y compartió detalles del proceso en sus redes, mientras que Ultrack ha mostrado con humor su recuperación tras la misma intervención.
¿Por qué Miami es un destino popular para cirugías estéticas?
Miami se ha convertido en un referente para procedimientos estéticos debido a la gran cantidad de clínicas especializadas que ofrece. La ciudad alberga más de 90 clínicas, y el costo de un implante capilar puede variar entre 4.000 y 15.000 dólares, dependiendo de la técnica utilizada y el área a tratar.
