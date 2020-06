Lili Estefan, otra vez blanco de críticas por hacer fiestas en plena pandemia de coronavirus

La presentadora cubana Lili Estefan está otra vez en el centro del debate en redes sociales luego de compartir fotos de la fiesta de graduación que le hizo a su hija Lina Luaces en plena pandemia de coronavirus.

A mediados de abril, la conductora de El Gordo y la Flaca había sido criticada por salir junto a su familia a la calle a esperar la caravana de felicitación organizada por la escuela de su hija –modalidad que se ha hecho popular para celebraciones durante la crisis del coronavirus– sin llevar mascarillas y sin mantener la distancia recomendada.

Sin embargo, Lili hizo caso omiso a las críticas y ahora celebró con una fiesta en casa la graduación de su hija, con un grupo reducido de personas cercanas a la familia, pero sin cumplir las medidas de prevención que se aconsejan para evitar el contagio.

En las fotos, en las que se puede ver a más de 10 personas, nadie lleva mascarillas y tampoco mantienen ninguna distancia entre ellos.

"Qué ejemplo da esta señora que trabaja en la TV, ¿donde está el distanciamiento y las máscaras. Increíble", "Ellos deben dar el ejemplo y mira, tanto que dicen en la TV de la distancia y usar el cubrebocas y ellos no lo hacen", "Totalmente confundida, ¿qué pasó con la distancia social y los cubrebocas? No entiendo", "Muchas felicitaciones, pero ¿qué pasó con el distanciamiento social que promulgas en Univisión? No creo que todas esas personas vivan en tu casa", comentaron algunos internautas.

Otros dijeron que probablemente todos los presentes habían tomado las medidas necesarias, que es muy posible que se hubieran hecho incluso la prueba del coronavirus y que en última instancia cada cual tiene el derecho de tomar sus propias decisiones.