Ricky Martin dice que es una "amenaza" para Estados Unidos por ser "latino, homosexual y estar casado con un árabe"

La muerte de George Floyd, un afroamericano que falleció a manos de un policía en Minneapolis (Minnesota), ha desatado una ola de indignación en millones de personas en todo el mundo que han salido a protestar a las calles contra el racismo y la violencia policial. Sobre este tema ha reflexionado Ricky Martin en una entrevista con Enrique Santos, a quien aseguró que vive con miedo en Estados Unidos.

"Soy latino, homosexual y estoy casado con un hombre árabe viviendo en Estados Unidos. Soy una amenaza para esta gente, lo veas por donde lo veas", dijo el puertorriqueño durante la conversación, haciendo referencia a su matrimonio con el artista sueco-sirio Jwan Yosef, con quien ha formado una bella familia con sus cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino, Lucía y Renn.

El cantante denunció también la discriminación que hay en el país, una realidad que no es nueva y que está presente desde hace años. "Yo no crecí pensando que Estados Unidos era así, pero Estados Unidos es así y siempre ha estado así. La diferencia es que ahora tenemos cámaras y lo vemos. Ahora los ciudadanos grabamos las injusticia", dijo el intérprete de Livin' La Vida Loca, quien aseguró que intenta no exponerse a los peligros y vivir tranquilo en su casa aislado.

"Yo vivo esto todos los días, no tan expuesto porque vivo aislado, en mi casa, tranquilo, yo voy de aquí a mi trabajo, del trabajo vuelvo a casa. Pero vivimos aquí, escuchamos las historias y sentimos. Agarrar el carro, cruzar el desierto y pararnos a tomar un café en un restaurante puede ser peligroso", confesó.

A pesar de todo esto, Ricky y Jwan tratan de enseñar a sus hijos el amor y durante estos últimos días han evitado que vean la televisión, aunque ellos sí se han mantenido al tanto de lo que está ocurriendo. "Ha sido una gran terapia alejar a los niños de la pantalla. Ellos no ven televisión, pero escuchan lo que está pasando", contó en el programa La Sopa.

Para concluir, el cantante expresó indignado: "No importa a quién ames, no importa de dónde vengas, tu estatus social, tu color de piel... Me enferma tener que estar hablado de esto".