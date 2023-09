Sin ropa y al sol: Ricky Martin revoluciona a sus fans con provocativas fotos

Ricky Martin puso a suspirar a sus millones de seguidores de Instagram con un ardiente vídeo en el que recopila algunas fotos posando ¡desnudo!

Tras divorciarse de Jwan Yosef, con el que comparte dos hijos, el cantante puertorriqueño volvió a la soltería. Una nueva etapa de su vida en la que está muy activo en sus redes sociales y de la mejor manera. En las últimas semanas fotos con sus hijos, vídeos de él relajándose, pero el que más furor ha causado es en el que posa desnudo, aunque eso sí, estratégicamente para no enseñar de más.

"¡Evitando líneas de bronceado! Gracias, de nada", bromeó el intérprete de "Livin' la vida loca" sobre este regalo que le ha hecho a sus fieles incondicionales, que han sacado su vena más ingeniosa para comentar en la publicación.

"Yo girando el teléfono a ver si se ve algo", "Hola Ricky baja la pierna porfa que no te escucho", "Oiga mi hijo, usted está contribuyendo al calentamiento global", "Perdóname Diosito por los pensamientos impuros", "Le hice zoom y tú también, no te hagas", "La frase más repetida del chat es 'quién fuera sol para calentar ese cuerpo'. El gallinero está on fire, hazte cargo" o "Pero tú realmente quieres generar un infarto masivo"

Pocos días después de esta publicación que revolucionó Instagram, el cantante de 51 años anunció que viene con un nuevo lanzamiento musical al lado de... ¡Christian Nodal!

Los dos artistas se unirán para darle una nueva vida a la canción "Fuego de noche, nieve de día", que lanzó Ricky Martin en 1995.

"Volver a grabar esta canción que ha conectado con tanta gente y que 27 años después lo sigue haciendo ha sido algo muy sanador para mi. Además poder hacerlo con alguien como @Nodal que está haciendo cosas maravillosas en la música, lo hizo aún más especial…", anunció el boricua, dando un pequeño vistazo del videoclip que ha grabado junto al mexicano.