George W. Bush, Mitt Romney y Colin Powell no apoyan la reelección de Donald Trump, según 'The New York Times'

Al menos tres importantes figuras del Partido Republicano, el ex presidente George W. Bush, el senador Mitt Romney y el exsecretario de Estado estadounidense Colin Powell no apoyarán la reelección de Trump, informó este sábado el diario The New York Times.

Powell, que dirigió el ejército estadounidense durante la Guerra del Golfo de 1991 en Irak durante el gobierno de George H.W. Bush y luego dirigió el Departamento de Estado bajo el presidente George W. Bush, respaldó el domingo al aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden, uniéndose a un coro creciente de republicanos y líderes militares que critican al presidente Trump, en medio de protestas a nivel nacional.

Powell, quien ya votó por el ex presidente Barack Obama y por Hillary Clinton, dijo a la cadena CNN que Trump "miente sobre las cosas" y aseguró estar cerca de Biden política y socialmente pues había trabajado con él durante más de 35 años.

Enseguida, Trump le contestó en Twitter y recordó el papel que tuvo en la narrativa de que Irak tenía armas de destrucción masiva y era necesario intervenir.

"Colin Powell, un verdadero tipo rígido que fue responsable de meternos en las desastrosas Guerras de Medio Oriente, acaba de anunciar que votará por otro rígido, el dormilón de Joe Biden. ¿Powell no dijo que Irak tenía 'armas de destrucción masiva'? No las tenían, ¡pero nos fuimos a LA GUERRA!", clamó Trump.

El mandatario también consideró que Powell, un general de cuatro estrellas, está "sobrevalorado".

Un creciente número de republicanos prominentes ha decidido oponerse al presidente en funciones de su propio partido y sienten una nueva urgencia por opinar debido a la respuesta incendiaria de Trump a las protestas de la brutalidad policial, además de su mal manejo de la pandemia de coronavirus, según personas que hablaron con el NYTimes bajo condición de anonimato.

El ex presidente George W. Bush no apoyará la reelección de Trump, y su hijo Jeb Bush no está seguro de qué votar, aseguraron al diario estadounidense varias personas cercanas a la familia.

Tampoco senador Mitt Romney, de Utah, ni Cindy McCain, la viuda del senador John McCain, apoyarán al actual presidente.

Ninguno de estos republicanos votó por Trump en 2016, pero sus reproches públicos tiene un peso diferente en vísperas de las elecciones de noviembre.

No es usual que los republicanos critiquen a Trump directamente, y menos los miembros de la jerarquía militar, que generalmente se mantienen fuera de la política.

Varios militares retirados, que han mantenido en privado sus puntos de vista políticos, expresan cada vez más su inquietud por el liderazgo del presidente, aunque tampoco están seguros de aceptar a su oponente.

Las expresiones públicas de oposición al Sr. Trump de algunas partes del establecimiento republicano y militar se han acelerado en los últimos días debido a sus repetidos llamamientos para que los manifestantes contra el racismo sean físicamente restringidos, "dominados", y la orden de su administración para despejar por la fuerza las calles de la Casa Blanca y que el presidente pudiera salir a tomarse una foto en una iglesia cercana. Su conducta ha convencido a algunos líderes de que ya no pueden permanecer en silencio.

El exsecretario de Defensa de Trump, el general en retiro Jim Mattis, denunció lo que dijo eran esfuerzos "deliberados" del mandatario para dividir el país. Los exjefes del Estado Mayor Conjunto Michael Mullen y Martin Dempsey también han criticado la forma en la que Trump ha manejado los disturbios.

Por su parte, la senadora republicana Lisa Murkowski dijo la semana pasada que se "debatía" sobre si apoyar la reelección de Trump, mientras que el senador republicano Mitt Romney elogió las palabras de Mattis.

"Este otoño, es hora de un nuevo liderazgo en este país: republicano, demócrata o independiente", dijo William H. McRaven, el almirante retirado de la Marina que dirigió la redada que mató a Osama bin Laden. "El presidente Trump ha demostrado que no tiene las cualidades necesarias para ser un buen comandante en jefe".

McRaven, aseguró que Trump ha fallado en su prueba de liderazgo. "En la lucha contra la pandemia de COVID y los horribles actos de racismo e injusticia, este presidente no ha demostrado ninguna de esas cualidades", dijo el almirante McRaven. "El país necesita avanzar sin él al timón".

Trump ya ganó las elecciones en 2016 a pesar de que muchos republicanos y militares retirados se negaron a apoyarlo. Hoy hay más funcionarios electos que lo respaldan que hace cuatro años. Entre sus partidarios inquebrantables se encuentran líderes republicanos como Mitch McConnell, el líder mayoritario del Senado, y enemigos anteriores como los senadores Ted Cruz y Lindsey Graham.

John Kelly, el ex jefe de gabinete de Trump y general retirado de la Marina, no dijo a quién votaría, aunque admitió que desearía "tener algunas opciones adicionales".

Joseph Maguire, un almirante retirado de tres estrellas que se desempeñó como jefe de inteligencia interino de Trump, invocó los comentarios de Mattis y dos ex presidentes del Estado Mayor Conjunto que también criticaron al presidente esta semana. "Jim Mattis, Mike Mullen y Marty Dempsey son todos buenos amigos, y los respeto enormemente", dijo el almirante Maguire en una entrevista. "Comparto sus puntos de vista".

La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, cuando le preguntó si apoyaría a Trump para la reelección, dijo en el programa "Face the Nation" de CBS que no quería hablar de política en este momento, y agregó que su enfoque estaba en abordar las divisiones en el país. Rice no apoyó a Trump en 2016.