Exsecretario de Defensa acusa a Trump de ser el primer presidente que no trata de unir al pueblo americano

El exsecretario de Defensa de Estados Unidos Jim Mattis criticó al presidente Donald Trump por amenazar con enviar el Ejército a sofocar los disturbios derivados de la muerte de George Floyd, y acusó al mandatario de empeorar las divisiones en la sociedad.

“Donald Trump es el primer presidente en mi vida que no trata de unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende hacerlo”, dijo Mattis en una declaración que envió a The Wall Street Journal.

“En cambio, trata de dividirnos. Estamos siendo testigos de las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro”, añadió.

Trump, por su parte, respondió con dos publicaciones en su cuenta de Twitter.

“Probablemente lo único que Barack Obama y yo tenemos en común es que ambos tuvimos el honor de despedir a Jim Mattis, el general más sobrevalorado del mundo. Le pedí su carta de dimisión y me sentí muy bien por ello. Su apodo era ‘Caos’, que no me gustaba, y lo cambié a ‘Perro Loco’...”, recordó.

“...Su principal fuerza no era militar, sino las relaciones públicas personales. Le di una nueva vida, cosas para hacer y batallas para ganar, pero rara vez ‘traía a casa el tocino’. No me gustaba su estilo de ‘liderazgo’ ni mucho más de él, y muchos otros están de acuerdo. ¡Me alegro de que se haya ido!”, recalcó.

Mattis se desempeñó como secretario de Defensa desde la llegada al poder de Trump hasta finales de 2018, cuando decidió apartarse por desacuerdos con el mandatario sobre la política de seguridad nacional.

Esta semana también arremetió contra el actual secretario de Defensa, Mark Esper, por la forma en que ha manejado los numerosos disturbios y hechos vandálicos ocurridos tras la muerte de George Floyd durante un arresto policial el pasado 25 de mayo.

Esper era uno de los funcionarios presentes en la Casa Blanca el lunes por la noche cuando se ordenó que un grupo de manifestantes que se encontraba en las afueras de Washington, D.C., fueran trasladados por la fuerza para que Trump y varios de sus ministros fueran a la Iglesia de St. John, a tomarse fotos.

Para Mattis, expulsar a los civiles del lugar fue un “abuso de la autoridad ejecutiva”.

Al respecto, Esper declaró que no sabía que el objetivo principal del recorrido de Trump era tomar fotografías.

El actual jefe del Pentágono también dijo el miércoles que está en contra de desplegar a las Fuerzas Armadas para aplacar las protestas por la muerte de George Floyd, tomando así distancia del presidente.

Pero en opinión de Mattis, unas palabras pronunciadas por Esper en las que abordó la necesidad de “dominar el espacio de batalla”, han ayudado a aumentar el riesgo de militarizar la respuesta del gobierno a la crisis civil.

“Militarizar nuestra respuesta, como hemos visto en Washington, D.C., crea un conflicto –un falso conflicto– entre los militares y la sociedad civil. Se erosiona el terreno moral que asegura un vínculo de confianza entre los hombres y mujeres de uniforme y la sociedad que han jurado proteger, y de la que ellos mismos forman parte”, escribió.

Mattis renunció a su puesto en el gobierno en diciembre de 2018, después de que Trump decidiera súbitamente retirar las tropas de Siria sin tomar en cuenta la opinión del Pentágono, una decisión que después el líder republicano revocó parcialmente.