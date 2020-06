"A esta edad no le tengo miedo a nada", dicen ancianos ante el coronavirus en Cuba

Varios ancianos cubanos contaron a la agencia AFP que no tienen miedo a la pandemia del coronavirus en la isla, aunque toman todas las medidas para evitar el contagio porque son el grupo de mayor riesgo.

"A esta edad no le tengo miedo a nada. Ya la he pasado más feo. Me dio un infarto, me operé de cáncer. He pasado varias etapas. ¿Y le voy a tener miedo al virus ahora? No. Claro, no quiero morirme, me protejo y me cuido, pero miedo no le tengo", dijo Sergio Ballesteros de 70 años al citado medio.

Este cubano vive en Arroyo Naranjo, La Habana, la provincia con más casos de los 2200 confirmados hasta este lunes por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). En la capital hay 1167 personas con el COVID-19 de ese total, aunque la gran mayoría de los casos en Cuba (1868) ya fueron dados de alta.

Ballesteros tiene un campo de girasoles al lado de su casa por lo que no tiene que salir como otras personas. "Me estoy cuidando, no salgo pero me he mantenido trabajando. Y si uno deja la finca, se pierde todo", señaló este cubano que recuerda haber vivido el llamado Período Especial iniciado en los años 90.

Por su parte, Carmen Moré de 85 años convive con sus hermanos Olga de 74 y William de 71 en una cuartería de La Habana. Todos tienen un poco de demencia senil, pero no salen de la casa para evitar el contagio de COVID-19. "Nosotros nos sentimos bastante bien, y con todos los compañeros y amigos que vienen a esta humilde casa a visitarnos, qué más podemos pedir", dice Olga a la agencia francesa.

"Me siento bien, para la edad que tengo, no me puedo quejar de la vida mía, ha sido buena", apunta también Emilio García de 81 años, quien trabaja en un taller en su casa y confía en su longevidad pese a haber pasado por siete cirugías, tres de ellas estomacales.

Desde el aumento de casos de coronavirus en Cuba las autoridades dieron permisos para estar en su casa y no trabajar a los mayores de 60 años o personas con antecedentes de salud que empeoren los síntomas del COVID-19.

Según los datos oficiales, de los 83 fallecidos el 80 por ciento tenía más de 60 años. Cuba tiene una de las poblaciones más envejecidas de América Latina con el 28,8 % de los más de 11 millones de ciudadanos en ese rango de edad, agrega la fuente.

El propio doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP se incluye en ese grupo de riesgo ante el COVID-19 por patologías de salud previas.

El gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, dijo que la pandemia de coronavirus en Cuba "está bajo control".