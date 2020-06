Se cumplen 93 años del nacimiento de Álvarez Guedes, uno de los mejores humoristas cubanos de todos lo tiempos

Este 8 de junio cumpliría 93 años el popular humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes, quien tuvo el mérito de influenciar a varias generaciones de comediantes y de hacer reír a cubanos de las dos orillas, dejando a un lado ideologías y posturas políticas.

El humorista, que nació en el poblado de Unión de Reyes, en Matanzas, y se fue de Cuba en el año 60 hacia Nueva York –un vuelo en el que coincidió con Celia Cruz y Pedro Knight– se mantiene siendo el patriarca del humor cubano, con decenas de discos con sus chistes que se han vendido durante décadas en Estados Unidos.

Desde la década de 1950 grabó decenas de discos humorísticos, escribió comedias casi siempre inspiradas en el "cubaneo" –incluso una dedicada especialmente a los estadounidenses que lleva por nombre How To Defend Yourself From the Cubans (Cómo defenderse de los cubanos)– y participó en varias películas como San Rifle en la Habana (1953) y La pandilla del soborno (1957).

En La Habana de los 50, fue productor musical y fundador del sello discográfico Producciones Gemas, con el cual lanzó al mercado carreras de grandes artistas como Elena Burke y Celeste Mendoza.

Hasta el 2011, condujo en la radio de Miami el programa Aquí está Alvarez Guedes, que estuvo al aire por 15 años.

Álvarez Guedes murió a los 86 años en su casa de Kendall, Miami, luego de estar varias semanas hospitalizado en cuidados intensivos por problemas estomacales, según dio a conocer en aquel momento su familia.

Su fallecimiento puso de luto no solo al humor y al arte cubano, sino a todos los nacidos en la isla que tenían un espacio en su corazón para el comediante cubano por excelencia.

Desde que se exilió en Miami, Álvarez Guedes nunca regresó a Cuba. En una de sus últimas entrevistas, concedida a Café Fuerte en 2012, dijo que no se sentía nostalgia de Cuba porque "viví en Cuba en sus mejores momentos de esplendor" y "después de ver el cuadro de Cuba honestamente no me interesa en absoluto el regreso".