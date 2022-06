Humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes estaría cumpliendo 95 años

El popular y querido maestro del humor cubano, Guillermo Álvarez Guedes, estaría cumpliendo 95 años este 8 de junio.

Álvarez Guedes, como lo recuerdan cubanos y latinoamericanos, dejó con su cercano modo de hacer humor, una huella profunda en la cultura nacional, a pesar de que vivió gran parte de su vida en el exilio.

Los chistes de Álvarez Guedes marcaron un camino en el humor criollo, influyeron en la proyección escénica de muchos comediantes de la isla y han acompañado a varias generaciones de cubanos, dentro y fuera del país.

La censura en la radio y la televisión de Cuba, a la que lo sometió el régimen comunista, no pudo evitar que las inolvidables grabaciones de su voz, con su marcado acento cubano, se pasaran de unas manos a otras y dejaran risas por todos los rincones de la isla, sin importar los posicionamientos políticos.

Es uno de los comediantes de habla hispana que más chistes grabó. No solo produjo discos de humor con lenguaje coloquial, también escribió libretos de comedias para el público estadounidense y participó en varias películas como San Rifle en la Habana (1953) y La pandilla del soborno (1957).

Además, fue productor musical y fundador del sello discográfico Producciones Gemas. En una entrevista realizada por el presentador y comediante Alexis Valdés, Álvarez Guedes confesó que tenía una estricta rutina de trabajo.

A la hora de preparar sus actuaciones se aprendía el orden en que organizaba los chistes y en cada escenario evaluaba a su público durante los primeros minutos de presentación, para saber aquellos aspectos que causaban más risa a los espectadores y enrumbar en ese sentido su show.

En entrevista concedida al periodista cubano Wilfredo Cancio, el comediante confesó que adoraba trabajar en la radio.

"A mí la radio siempre me gustó más que la televisión, porque no hay que maquillarse, ni andar acicalado, y la puedo hacer desde la oficina de mi casa… Lo importante es ofrecer calidad", dijo Álvarez Guedes en 2012. En esa ocasión también se refirió a su relación con Cuba.

"No tengo nostalgia. Al principio de llegar al exilio recordamos demasiado a Cuba y soñábamos todas las Nochebuenas con regresar, con aquello de “El próximo año en Cuba”. Pasaron demasiadas Nochebuenas como para seguir esperando por eso. Hoy, después de ver el cuadro de Cuba y conocer la gente que viene para acá, honestamente no me interesa en absoluto el regreso", confesó.

El humorista nació el 8 de junio de 1927 en el poblado de Unión de Reyes, en Matanzas. Emigró de Cuba el 23 de octubre de 1960 y se estableció en Nueva York. Posteriormente se fue a vivir al sur de Florida. Nunca volvió a su país natal. Murió en Kendall a los 86 años.

