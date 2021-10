Fallece en Miami la viuda del célebre humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes

Guillermo Álvarez Guedes, su esposa Elsy y un amigo Foto © Eduardo Rodríguez / Facebook

La viuda del recordado humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes, Elsy Álvarez Guedes, murió el sábado en Miami, informó un amigo cercano a la familia.

"¡Triste noticia! Acaba de fallecer, hoy 10/23/2021, Elsy Álvarez Guedes, la esposa del famoso comediante cubano. Como me dijo su nieto CJ Sánchez, sus abuelos que tanto se amaron en vida, están juntos otra vez", anunció en su muro de Facebook el usuario Eduardo Rodríguez.

Elsy estuvo casada con el genial comediante durante 58 años. De esa unión nacieron dos hijas: Idania y Elsie, quienes les dieron a la pareja cuatro nietos.

En una entrevista concedida a AmericaTeVe en el 2014, un año después de la muerte de su esposo, recordó cómo se conocieron en la época en que ella empezaba a trabajar de modelo de la empresa Bacardí en los estudios de la CMQ, en los inicios de la televisión en Cuba.

Ella relató que al principio ella lo veía como una persona arrogante, hasta que un actor los presentó oficialmente y se hicieron amigos.

"Lo que me enamoró de él fueron sus manos, tenía unas manos muy bonitas, siempre se lo decía. Y además su forma de ser, su carácter. Él me llevaba unos años a mí y yo me sentí protegida con una persona como él, que tenía tanta personalidad", confesó.

Tras casarse en un bar del Vedado, porque en los años 50 Álvarez Guedes interpretaba un personaje de borracho en la televisión, el joven matrimonio se fue de luna de miel a Varadero.

"Era nuestro lugar preferido, una playa divina a la cual siempre hemos recordado con mucho cariño y con anhelo de volverla a ver, pero la vida no ha querido que sea así", subrayó Elsy.

La pareja se fue para siempre de Cuba junto a sus hijas el 23 de octubre de 1960, en el mismo avión en el que partían la popular cantante Celia Cruz y su esposo Pedro Knight rumbo a Estados Unidos. El humorista y su familia residieron también en Puerto Rico y España, hasta que 1980 se instalaron definitivamente en Miami.

Durante seis décadas Álvarez Guedes desarrolló una extensa carrera como actor en la radio, la televisión y el teatro, además de su faceta como escritor y productor musical. Su talento y su ingenio hicieron reír a varias generaciones de cubanos dentro y fuera de su patria, a influenciaron a numerosos comediantes.

Falleció el 30 de julio de 2013 en su casa de Kendall, en el condado de Miami-Dade, tras varias semanas ingresado por problemas estomacales. Tenía 86 años.