El actor cubano Roberto Perdomo, orgulloso de su personaje de teniente coronel del MININT en "Tras la huella"

El actor cubano Roberto Perdomo, uno de los rostros más populares dentro de la pequeña pantalla de la isla, ofreció una entrevista al portal del ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) en la que habló sobre el papel protagónico que desempeña dentro de la popular serie policíaca de la televisión cubana Tras la huella, donde ha estado trabajando por 13 años.

El artista, de 61 años, se mostró muy satisfecho por tener la oportunidad de desempeñar dentro del programa al Teniente Coronel Fernando, el cual significa mucho para él, pues tuvo la oportunidad de crearlo. Asimismo, habló de lo gratificante que ha sido para él recibir el cariño del público día tras día, pues como actor, "el pago principal es el cariño del pueblo".

"Durante 13 años he podido ofrecer lo que sé: actuar y sobre todo trabajar para el pueblo. El pago principal es el cariño del pueblo, cómo me quieren y cómo me reciben. De eso se puede alardear, de que las personas te conozcan y te quieran. Es muy lindo porque se ve que llegaste, se ve que sembraste, que te recibieron. Este personaje (el Teniente Coronel Fernando) significa mucho porque lo creé yo", expresó.

El artista dijo además que se sentía muy "orgulloso de este personaje", aunque a veces en su interior discutan porque él quiere "dejarlo" y el Teniente Coronel Fernando no "quiere que lo deje". También, añadió que cuando se ve en Tras la huella encarnado su papel de militar se lo cree y le "satisface", lo cual se convierte en su "pequeño orgullo".

Seguidamente, Perdomo aseguró que el Teniente Coronel Fernando "da la imagen de alguien honesto", algo que dice los televidentes han captado y le han agradecido por ello en varias ocasiones.

"Incluso me han escrito: usted es una persona de muy buen corazón, de un corazón muy grande. Esas personas, a través del personaje, me han dicho esas cosas lindas", comentó.

Tras la huella / MININT

Para Perdomo, su papel no se resume en "solamente un militar" o "un jefe", sino alguien que "tiene una bondad, una limpieza, una claridad".

"Es difícil lograrlo durante 13 años, no caer mal, no aburrir. Que te miren y haya una simpatía. Y está todo lo que representa esa imagen: una ideología, una filosofía. Tiene un criterio, tiene un valor, tiene un pueblo. Me tocó a mí asumir ese banderín y lo he llevado hasta ahora, creo que con dignidad y con humildad", añadió.

Según el actor, Tras la huella es "un proyecto que presta un servicio, es educativo, profiláctico, cultural y militar" y aunque las difícil situación económica que afronta el país también les ha afectado a la hora de la producción de la serie, admite que en fondo "se ha hecho con deseo".

"Hay exigencias que no siempre son artísticas, que no siempre contribuyen con la calidad de la imagen artística, aparte del concepto. Hemos tenido que luchar con muchas cosas, todavía estamos luchando. En una época en que no hubo combustible, salí varias veces de Valle Grande (Universidad del Ministerio del Interior Eliseo Reyes Rodríguez “Capitán San Luis”) por mis medios. Hemos trabajado en condiciones difíciles, pero se ha hecho con deseo", concluyó.