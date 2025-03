Actor cubano Leonardo Benítez de "Tras la huella" hace público su negocio particular en Cuba

El reconocido actor cubano Leonardo Benítez, conocido por su papel como el mayor Julio en la serie policiaca “Tras la Huella”, ha sorprendido al público al revelar su faceta empresarial.

En una reciente entrevista con Cubaactores, Benítez compartió detalles sobre “LaTitona”, un negocio catalogado como Bodegón/Cafetería que ha mantenido en silencio durante los últimos dos años en Miramar, Playa, La Habana.

Durante la entrevista, el actor explicó su decisión de mantener el negocio en un perfil bajo: “Me gusta el perfil bajo, no me gusta hacer mucha bulla. Lamentablemente, a los actores populares de este país y, sobre todo, a los que grabamos ‘Tras la Huella’, nos tildan de una cosa y nos tiran mucho. Entonces, quise no molestar a una gran parte de esta población que casi siempre se deja guiar por comentarios negativos”.

Leonardo Benítez ha tenido una destacada trayectoria en la televisión cubana, participando en producciones como “Patrulla 444”, la serie “Enigma de un verano” y las telenovelas “Tú” y “Latidos compartidos”, donde interpretó al popular personaje Maykel Junior. Además, su incursión en el cine incluye películas como “Ciudad en rojo” y “Fátima o el Parque de la Fraternidad”.

Con la apertura de “LaTitona”, Benítez amplía su horizonte profesional, demostrando su versatilidad y capacidad para emprender en diferentes ámbitos más allá de la actuación.