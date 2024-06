Yulién Oviedo participa en capítulo de "Tras la Huella" en La Habana

Hace algunas semanas comenzó a circular en las redes sociales el video de una supuesta detención a Yulién Oviedo en La Habana, sin embargo, solo se trataba de una grabación para un capítulo del policíaco cubano “Tras la Huella”, aunque el propio artista alimentó las especulaciones.

En las imágenes se veía al cantante con la cabeza sangrando, resistiéndose al arresto y encarando a los policías y muchos creyeron que se trataba de algo real.

Por esos días Yulién compartió en su Instagram un post alimentando aún más los rumores: “El hombre no se mide por las veces que se cae sino por las que se levanta, lo importante es que estoy bien y mi familia también, pronto les tengo noticias”.

El medio CubaHerald contactó con el youtuber cubano Adrián Fernández y este confirmó que Yulién lo llamó para decirle que todo era un montaje para la grabación del capítulo del policíaco y hasta se escondió un día del ojo público para luego desvelar el asunto como una primicia.

“Esa imagen se filtró y me pidió que yo no dijera nada con toda la intención. Así que ya está resuelta la duda, no lo metieron preso ni lo golpearon, para toda la gente que estaba preocupada”, aseguró el influencer a ese medio.

Desde inicios de junio, en medio del aniversario 63 del Ministerio del Interior, y hasta el 25 de agosto el canal Cubavisión transmitirá los nuevos capítulos de “Tras la Huella”, incluido este en el Yulién saca sus dotes actorales.