Joven cubana enfrenta a policía que la quería multar por bajarse el nasobuco

Un video que muestra el enfrentamiento en Cuba entre un policía y una joven a la que le pidió el carné de identidad por no llevar el nasobuco, fue publicado el pasado martes por el portal web ‘Cubanos del mundo’ en su cuenta de Instagram.

El post ha recibido más de 16.000 reproducciones en apenas 11 horas.

“Casi llegando a la esquina de mi casa este desgraciado me detuvo con poca razón, solo bajé mi máscara para poder respirar un poco mejor después de caminar casi dos kilómetros esta tarde. Me pidió́ que lo subiera y le dije: ‘Ok, me lo subo, pero déjame tranquila’. Me pidió́ mi carnet y me negué́ a hacerlo, pues no veo razón para hacerlo. Después que accedí́ a subir mi máscara. Después de negarme, me dijo: ‘A qué te agarro’, y se lo advertí́, que no lo hiciera”, describió la denunciante.

En el video, que dura algo más de un minuto, se ve al policía tratando de quitarle el carné a la joven, que todo el tiempo se resiste y lo graba con su celular.

“En primer lugar te voy a decir algo, ni te voy a dar carné porque yo vengo por la esquina de mi casa… no se te ocurra tocarme, no se te ocurra tocarme, cojones, no me toques. Usted fue el que se puso fresco conmigo, si me tocas tú vas a ver, mira que te estoy filmando, Ten cuidaito conmigo, no te voy a dar nada. Estás equivocado, Ni se te ocurra tocarme, mantén la distancia”, se oye decir a la muchacha mientras el agente amenaza con llamar a la patrulla.

Según relató en el texto que acompaña el material, finalmente el oficial llamó para que vivieran refuerzos.

“Llamó a las patrullas y en eso le dije que me dejara ir, que ya tenía puesta la mascarilla, intenté irme y me apretó́ demasiado por buen rato el brazo, dejándome fuerte dolor. Le pedí́ mucha veces que me soltara y solo lo hizo cuando empezó́ a llegar gente al lugar, pidiendo que me soltara a gritos”, añadió.

“Abusadores, dictadores, represores. Abajo el sistema”, concluyó la publicación.

El post ha recibido numerosos comentarios que critican la actuación del agente.

“‘Que te cojo’, dice el policía con el boniato atrabanca’o en la garganta. No saben ni hablar. Eso debe ser en remanga la tuerca, enseguida llaman a los demás, operación ‘vengan ayudarme que estoy solo’; cagados de miedo”, escribió una internauta.

“Mientras le sigan dando tanta ala a los policías brutos y analfabetos eso, la cosa seguirá de mal en peor. Qué tristeza, con tanta necesidad que están pasando los cubanos ahora mismo y siguen aumentando los abusos contra el pueblo. ¡Hasta cuándo!”, señaló otra.

En los últimos meses se han reportado numerosos casos de abuso policial contra la población, debido al supuesto mal uso de la mascarilla protectora contra el coronavirus. Uno de los últimos ocurrió la semana pasada en Pinar del Río, donde un hombre denunció haber sido multado por 150 pesos por usar un pañuelo y no un nasobuco como tal.

También se han dado casos de respuestas de la ciudadanía contra los agentes del orden. A finales de mayo varios vecinos de Matanzas se enfrentaron a dos guardias en plena calle, uno de los cuales intentó incluso empuñar su pistola.

Por otra parte, en Pinar del Río algunas personas han mostrado su descontento con los uniformados y según la prensa oficialista “se han producido ataques físicos contra las autoridades policiales que organizan las colas con diferentes objetos, entre ellos sombrillas”.