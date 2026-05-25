Sandro Castro cruza la raya y lanza polémico mensaje en redes sociales: «¿Está incitando?»

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicó este domingo un video en su cuenta de Instagram titulado «PRESENTIN LA PIEDRA » que desató una oleada de reacciones indignadas y preguntas directas sobre si el nieto del dictador estaba incitando al consumo de drogas.
El término «la piedra» tiene un doble significado que no pasó desapercibido. Por un lado, es el nombre popular con el que se conoce el crack, una forma procesada de la cocaína que se fuma y es sumamente adictiva.
Por otro lado, «la piedra» es también la forma en que los cubanos llaman a la tumba de Fidel Castro: un monolito sin pulir de casi cuatro metros de altura ubicado en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.
Esa ambigüedad deliberada encendió los comentarios. Un usuario lo explicó sin rodeos: «La droga conocida popularmente como 'la piedra' es el crack. Se trata de una forma procesada de la cocaína que se fuma y es sumamente adictiva. (...) No entiendo qué pasa en Cuba, hasta dónde vamos a llegar con la falta de respeto de Sandro Castro».
Otro seguidor fue más directo aún: «¿Está incitando a consumir Piedra o son mis ideas? No, porque eso fue lo que entendí».
La publicación también disparó las lecturas políticas. El comentario con más respaldo le exigió a Sandro: «¿Quieres hacer algo por los cubanos? ¡Entrega a tu tío abuelo!», en referencia a Raúl Castro.
Otro usuario combinó ambas lecturas con ironía: «Tu abuelo, que ahora está en la piedra, siempre fue un periquero». Y uno más apuntó: «Si su abuelo lo ve se mete debajo de la piedra de nuevo».
La dimensión social del mensaje no es menor. Según datos del Ministerio de Educación de Cuba, más de 6,000 estudiantes están en situación de riesgo por drogas, y el inicio del consumo se sitúa entre los 13 y 15 años.
Un comentario lo resumió con crudeza: «La piedra es carísima, sólo para los poderosos. La juventud cubana le descarga al kimiko que cuesta menos que un pan».
Este video no es un hecho aislado. Apenas diez días antes, Sandro había publicado otro mensaje sobre las fogatas en La Habana con referencia a «la piedra», en el contexto de las protestas masivas por los apagones que afectan a la capital.
Sin embargo, en esta ocasión Sandro Castro cruza una línea peligrosa y podría incluso exponerse a denuncias en Instagram por un mensaje interpretado por muchos como una incitación al consumo de drogas.
El influencer abordó como una gracia, como un chiste, un tema extremadamente delicado en un país donde miles de familias sufren el impacto real del tráfico y consumo de estupefacientes.
«Hace falta presentin, lo dice el nieto del comandante», escribió un usuario, resumiendo la perplejidad general ante una publicación que, según muchos, va demasiado lejos.
Preguntas frecuentes sobre las polémicas de Sandro Castro
CiberCuba te lo explica:
¿Qué fue lo que publicó Sandro Castro en Instagram que causó controversia?
Sandro Castro publicó un video en su cuenta de Instagram titulado "PRESENTIN LA PIEDRA". El contenido generó polémica por la ambigüedad del término "la piedra", que puede referirse tanto al crack, una droga altamente adictiva, como a la tumba de Fidel Castro. Esta publicación provocó indignación y críticas por parte de sus seguidores, quienes cuestionaron si estaba incitando al consumo de drogas.
Publicidad
¿Por qué el video de Sandro Castro sobre "la piedra" es considerado problemático?
El video es problemático porque utiliza el doble sentido del término "la piedra", que puede aludir tanto a una droga peligrosa como a la tumba de su abuelo, Fidel Castro. Al presentar esto como un chiste, Sandro Castro minimiza la gravedad del consumo de drogas, un problema real en Cuba que afecta a miles de jóvenes, y falta el respeto a aquellos que sufren las consecuencias de estas adicciones.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado el público cubano ante las publicaciones de Sandro Castro?
Las reacciones han sido mixtas, pero predominan las críticas y el escepticismo. Mientras algunos seguidores aplauden su aparente distanciamiento del régimen, otros critican su falta de sensibilidad y consideran que sus publicaciones sólo buscan provocar sin ofrecer soluciones reales a los problemas del país. Su posición privilegiada como miembro de la familia Castro le otorga un margen de libertad que los ciudadanos comunes no tienen, lo que genera aún más indignación.
Publicidad
¿Cuál es el impacto de las acciones de Sandro Castro en la percepción pública del régimen cubano?
Las acciones de Sandro Castro tienden a reflejar la desconexión y el privilegio de la élite gobernante en Cuba. Al exhibir un estilo de vida ostentoso y hacer críticas veladas al régimen, Sandro Castro expone la hipocresía de un sistema donde él puede permitirse hacer comentarios críticos sin repercusiones. Esto contribuye a un sentimiento generalizado de frustración e impotencia entre los cubanos que enfrentan las dificultades diarias bajo un gobierno autoritario.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.