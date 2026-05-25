Sandro Castro cruza la raya y lanza polémico mensaje en redes sociales: «¿Está incitando?»

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicó este domingo un video en su cuenta de Instagram titulado «PRESENTIN LA PIEDRA » que desató una oleada de reacciones indignadas y preguntas directas sobre si el nieto del dictador estaba incitando al consumo de drogas.

El término «la piedra» tiene un doble significado que no pasó desapercibido. Por un lado, es el nombre popular con el que se conoce el crack, una forma procesada de la cocaína que se fuma y es sumamente adictiva.

Por otro lado, «la piedra» es también la forma en que los cubanos llaman a la tumba de Fidel Castro: un monolito sin pulir de casi cuatro metros de altura ubicado en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

Esa ambigüedad deliberada encendió los comentarios. Un usuario lo explicó sin rodeos: «La droga conocida popularmente como 'la piedra' es el crack. Se trata de una forma procesada de la cocaína que se fuma y es sumamente adictiva. (...) No entiendo qué pasa en Cuba, hasta dónde vamos a llegar con la falta de respeto de Sandro Castro».

Otro seguidor fue más directo aún: «¿Está incitando a consumir Piedra o son mis ideas? No, porque eso fue lo que entendí».

La publicación también disparó las lecturas políticas. El comentario con más respaldo le exigió a Sandro: «¿Quieres hacer algo por los cubanos? ¡Entrega a tu tío abuelo!», en referencia a Raúl Castro.

Otro usuario combinó ambas lecturas con ironía: «Tu abuelo, que ahora está en la piedra, siempre fue un periquero». Y uno más apuntó: «Si su abuelo lo ve se mete debajo de la piedra de nuevo».

La dimensión social del mensaje no es menor. Según datos del Ministerio de Educación de Cuba, más de 6,000 estudiantes están en situación de riesgo por drogas, y el inicio del consumo se sitúa entre los 13 y 15 años.

Un comentario lo resumió con crudeza: «La piedra es carísima, sólo para los poderosos. La juventud cubana le descarga al kimiko que cuesta menos que un pan».

Este video no es un hecho aislado. Apenas diez días antes, Sandro había publicado otro mensaje sobre las fogatas en La Habana con referencia a «la piedra», en el contexto de las protestas masivas por los apagones que afectan a la capital.

Sin embargo, en esta ocasión Sandro Castro cruza una línea peligrosa y podría incluso exponerse a denuncias en Instagram por un mensaje interpretado por muchos como una incitación al consumo de drogas.

El influencer abordó como una gracia, como un chiste, un tema extremadamente delicado en un país donde miles de familias sufren el impacto real del tráfico y consumo de estupefacientes.

«Hace falta presentin, lo dice el nieto del comandante», escribió un usuario, resumiendo la perplejidad general ante una publicación que, según muchos, va demasiado lejos.