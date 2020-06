Cubano multado con 150 pesos por usar un pañuelo y no un nasobuco

Un cubano fue multado por la policía por 150 pesos en moneda nacional por usar un pañuelo y no un nasobuco para protegerse del coronavirus.

"Me acaban de poner una multa de 150 CUP en la calle por usar este pañuelo y no un "nasabuco" cubano. ¿Es legal?", dice el cubano de Pinar del Río, identificado en redes sociales como MogoteArt Orlando.

"¿Hay alguna ley que regule los "modelitos" de los tapabocas en Cuba?", se pregunta.

Desde que comenzara la pandemia por coronavirus, el gobierno cubano ha arreciado las medidas en torno al uso del nasobuco, aunque en muchas ocasiones ha llegado a límites demasiado extremos.

En este contexto otro cubano denunció en una ocasión que un oficial de policía le impuso una multa de 300 pesos por llevar mal puesto el nasobuco.

"En momentos de escasez y todos sin trabajo te ponen una multa de 300 pesos en la puerta de tu casa. Para colmo el oficial me dijo que le tengo que dar las gracias porque si quería me la ponía de 1.500", denunció.

Así, una mujer embarazada fue multada por quitarse el nasobuco en la calle para hablar por teléfono.

"Miren esto hoy salí al policlínico y estaba tomando agua y me llamaron y respondí la llamada, iban pasando dos inspectoras y me pusieron una multa", dijo. "Es una lástima que no tenga donde quejarme. Me dijo que me pondría una multa de 100 pesos y después de decirle que tengo dos niños y estoy embarazada me puso una de 50 con un inciso que no tiene nada que ver".

Otra de las noticias de este tipo fue la de una cubana madre de dos niños que fue multada en Cuba por las autoridades tras quitarse el nasobuco para tomar un helado.

Por si fuera poco, la televisión cubana transmitió el juicio al que fue sometido un joven cuentapropista, quien fue acusado de los delitos de propagación de epidemia y resistencia, por andar sin nasobuco por la calle y resistirse al arresto policial.

Por su parte el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la ola de juicios ejemplarizantes que el gobierno cubano está televisando a modo de reportaje en su Noticiero Nacional, y cuyo objetivo es intimidar a la población en medio de la pandemia.

"Es paradójico, que el gobierno lleve a juicios con guiones preestablecidos a personas por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia al, por ejemplo, no usar mascarilla, cuando el propio gobierno no ha declarado el estado de emergencia. Es también un contrasentido que dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero", sostuvieron.