Detienen a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo en Cuba

Los artistas y activistas independientes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo fueron detenidos este jueves en La Habana, denunció la curadora y miembro del Movimiento San Isidro Claudia Genlui Hidalgo.

El momento en que ambos entraron en la patrulla de policía fue compartido por Genlui en Facebook. "Ustedes son unos falta de respeto. ¿La libertad de expresión, la libertad de expresión?" se oye decir en el video.

"Aquí estoy una vez más denunciando las arbitrariedades que se cometen en Cuba, ahora mismo quiero denunciar la detención de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo (Osorbo). Estábamos en casa de Maykel compartiendo con su hija y su familia. Y simplemente Luis Manuel fue detenido por filmar lo que le estaba pasando a Maykel que era simplemente que no tenía puesto el nasobuco en el momento de la detención porque se estaba fumando un cigarro", explicó Genlui.

Hubo varios testigos del incidente con la policía y los agentes le dijeron a la activista que no podía ver a los detenidos en la unidad de Cuba y Chacón, desde donde emitió en directo, porque "supuestamente habían golpeado las patrullas y han agredido a un oficial de policía".

"¿Hasta qué punto es verdad? No lo sé... como la última vez que se imputó a Luis Manuel por daño a la propiedad. ¿Hasta qué punto es una construcción para detenerlos, para tenerlos dentro, para tenerlos sin ningún tipo de libertad?", dijo Genlui.

La cubana, quien es pareja de Otero Alcántara, afirmó que está preocupada, se repite la historia y ambos artistas están en peligro porque no se sabe qué pasará con ellos.

Los activistas también denunciaron que hubo una víctima de la policía: Anamely Ramos González, curadora de arte. La joven fue detenida y tirada contra el piso por una oficial de policía en esa estación de La Habana "sin ningún motivo y sin ningún por qué", según los testigos. "Eso es una falta de respeto, eso es abuso de poder".

Genlui señaló que eso mismo le hicieron a ella. "Es evidencia de la continuidad de la violencia contra todas las personas que pensamos diferente... Necesitamos una respuesta y su liberación. La violencia policial también está haciendo efecto en Cuba", agregó.

Antes de las 12:30 de la noche la curadora de arte salió de la estación. Ramos detalló que el agente de guardia le autorizó a pasar a la estación para preguntar dudas sobre la detención de los artistas, pero una oficial la detuvo y no la dejó pasar. Otros se acercaron en la puerta de Cuba y Chacón.

"Una de ellas me tiró al piso, me di en la boca. Cuando me paré del piso dije que simplemente iba a entrar como fuera porque yo solo quería hacer una pregunta. Entonces vino el jefe de turno Elso y me dijo que iba a entrar y hablar conmigo", contó esta cubana.

Ramos hará una denuncia este viernes porque no vio necesaria ninguna violencia cuando ella no se comportó violentamente.

Hasta el cierre de esta noticia no hay más detalles sobre la detención de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

En La Habana detuvieron violentamente al opositor Zaqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en la capital, y la colaboradora de CiberCuba, Iliana Hernández, está citada por la policía este viernes a las 10 de la mañana.