La policía cubana acusa al rapero Maykel Osorbo de "propagación de epidemia y desacato"

Publicado el Sábado, 18 Abril, 2020 - 09:05 (GMT-4)

El rapero contestatario cubano Maikel Castillo Pérez (a.k.a. Maykel Osorbo), detenido ayer en plena calle por un agente de la Seguridad del Estado y varios integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), será acusado por las autoridades de "propagación de epidemia y desacato", según informaron sus familiares al "artivista" Luis Manuel Otero Alcántara.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Otero Alcántara contó que el músico será sometido a un juicio sumario y debe contratar un abogado (lo cual se dificulta porque todos los bufetes colectivos están cerrados como parte de las medidas cubanas por la crisis del coronavirus).

"En estos momentos en el que el país permanece en estado de aislamiento social, el régimen propone juicios sumarios, por lo que todos los protocolos legales están a disposición de lo que decida la dictadura. Mañana lo llevan para el Vivac. Esta golpeado y un brazo muy dañado", añadió.

La zona donde vive Maykel no está actualmente en cuarentena por lo que él, cumpliendo las medidas, puede salir de su casa, dijo Otero. En sus "directas", Maykel usa nasobuco, por lo que no pone a nadie en riesgo ni propaga epidemia alguna, aseguró.

Osorbo fue detenido este miércoles en La Habana Vieja. Primero, un oficial de la Seguridad del Estado le pidió que se fuera con él en la moto. En la retransmisión de la detención, publicada como directo en Facebook, se puede ver cómo Osorbo se niega al arresto arbitrario: "No tengo por qué montarme en un moto sin saber a dónde voy", denunció. "Me estoy preguntando bajo qué ley de la Constitución me llevan a mí y a dónde".

Posteriormente llegó hasta el lugar un auto patrulla del que se bajaron dos agentes para detener al rapero, que en ningún momento opuso resistencia.

Los agentes esposaron a Osorbo, lo metieron dentro del auto y poco después se marcharon junto al oficial de la policía política.

El pasado mes de marzo, el músico también fue detenido en la calle Obispo de La Habana Vieja sin motivos aparentes. En aquella ocasión explicó que estaba sentado en la calle cuando tres oficiales se le acercaron y le pidieron los documentos.

El rapero calificó lo ocurrido como una provocación de la policía para que respondiera con violencia y así incurriera en un delito de "desacato" o "daños".

Hace dos meses, Osorbo también sufrió otra detención policial con perros, en la que fue golpeado.

En abril del 2018, el músico fue sentenciado a un año y seis meses de privación de libertad, tras un juicio lleno violaciones a su derecho al “debido proceso”. Fue liberado en octubre del 2019, tras cumplir su sentencia, y desde entonces padece el acoso sistemático de las autoridades.