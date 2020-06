Natti Natasha recuerda cuando estuvo de ilegal en Estados Unidos y trabajó en una factoría: "Ganaba 200 dólares al mes"

La reguetonera dominicana Natti Natasha es una de las divas latinas con más proyección internacional en la actualidad. Pero llegar a la cima de la música urbana siendo mujer no fue fácil. De hecho, tuvo que trabajar muy duro y sacrificar varios años de su vida para finalmente hacerse un hueco dentro de la industria del reguetón.

Sin el apoyo de sus padres, la joven se fue a Nueva York en el año 2010 para encontrar una oportunidad dentro del sector musical. En la Gran Manzana perseguir su sueño no fue fácil, sobre todo cuando se le acabó la visa y tuvo que permanecer ilegal. Esta época de su vida la recordó en una entrevista que ofreció recientemente a Alofoke Radio Show, en la que repasó algunos de los episodios más difíciles de su carrera.

La dominicana contó con el soporte de su mejor amiga en la ciudad estadounidense, quien le ayudó mucho durante esa etapa de incertidumbre migratoria en la que compaginaba su trabajo en una fábrica y las horas en el estudio para continuar creciendo como cantante y perseguir su sueño de ser famosa.

"Al principio fue bastante difícil. Dinero no había para salir, así que solo iba al estudio. Pero trabajaba en una factoría donde trabajaban muchos ilegales. Estaba en una línea de producción haciendo paquetes de unos maquillajes bastante famosos", contó la dominicana, que recuerda que en la fábrica "no había horarios". "El horario era el que le daba la gana al que nos llevaba ahí. No había opción".

Su precaria situación laboral, sumado a la falta de apoyo de su familia, le hizo sentirse "emocionalmente horrible" en muchas ocasiones. Pero a la vez, estaba feliz de vivir la aventura y luchar por lo que tanto creía: su talento.

"Ganaba doscientos dólares al mes", evocó la intérprete de Sin Pijama, quien también recordó cómo conoció a Don Omar en un estudio de Nueva York.

Durante la conversación con el citado medio, Natti Natasha recalcó que entre ellos no hubo nada más allá que un vínculo de profesión, pese a todos los rumores que surgieron entonces que indicaban lo contrario.

"La gente siempre dijo que entre nosotros hubo un romance, pero no. Don Omar creyó en mí y me dio respeto como mujer", dijo.

Sin embargo, el contrato con el famoso exponente puertorriqueño se acabó y Natti Natasha tuvo que volver a buscar nuevas oportunidades por sí misma. Pero tampoco le resultó fácil esta vez debido a que la fama que alcanzó con Dutty Love (2011), su tema en colaboración con Don Omar, fue efímera.

A la dominicana le tocó llamar a puertas hasta que fichó por Pina Records, su actual compañía. Entre medias tuvo que soportar humillaciones y destacó que hacerse un hueco dentro del género urbano no es nada fácil para una mujer.

"Había personas en la industria que no creían que las mujeres pudieran vender. Y como no lo creían no te daban la oportunidad", señaló.

Pero gracias al camino que han recorrido Natti Natasha, Karol G, Becky G o antes de ellas Ivy Queen, quien fue una de las primeras exponente y pertenece a la vieja escuela del reguetón, ahora el género urbano es un poco más heterogéneo, aunque todavía quede una gran trayectoria por recorrer en este aspecto.