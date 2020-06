Javier Berridy recuerda cuando llegó a Estados Unidos: "Tengo mucho que agradecerle"

El humorista cubano Javier Berridy quiso compartir con sus seguidores de las redes sociales una importante fecha que forma parte de su vida y que sin duda marcó un antes y un después: su llegada a Estados Unidos.

Con motivo a su 16 aniversario de haber tocado suelo estadounidense, el comediante recordó cuando dejó atrás la isla que lo vio nacer para, como han hecho muchos cubanos, comenzar una nueva vida y abrirse camino en el país norteamericano.

Javier Berridy compartió en sus perfiles virtuales una antigua fotografía que fue tomada durante el día de su partida y en la que aparece en el medio de dos mujeres que le besan por cada lado de su rostro.

El humorista acompañó la imagen de un texto en el que agradeció a Estados Unidos por haberle abierto las puertas a un futuro mejor y dado la oportunidad de "crecer como persona y cumplir muchos de mis sueños".

El integrante de la agrupación humorística Punto y Coma también quiso dar las gracias a su padre, quien fue el que hizo posible su salida de Cuba, así como a sus tíos y primos que le echaron una mano amiga durante su primeros años en la nación.

"Hoy hace 16 años que llegué a este gran país, al cual tengo muuuucho que agradecerle pues me ha dado la oportunidad de crecer como persona y cumplir muchos de mis sueños. Gracias eternas a mi padre que me trajo acá y a mis tíos y primos que me ayudaron mucho en mis primeros pasos. Dios bendiga a América y que viva la Yumaaa", expresó el artista.

A día de hoy, Javier Berridy reside en la ciudad de Miami (Florida) junto a su esposa Yordy y goza de gran popularidad dentro del sector artístico cubano de la urbe.

Además de deleitar a su público con parodias de temas de actualidad que realiza cada semana y comparte en sus redes sociales, el humorista también se ha abierto un hueco dentro de la televisión local de La ciudad del sol y entre el público más bohemio con sus actuaciones en centro nocturnos al lado de sus compañeros de Punto y Coma.