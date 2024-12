Javier Berridy y el detalle en un asiento de avión de American Airlines que le recordó a Cuba

En un vuelo que Javier Berridy tomó con American Airlines, el humorista cubano vivió un momento inesperado que rápidamente compartió con sus seguidores desde su perfil en Instagram.

A través de un video compartió su reacción al encontrar el reposabrazos del asiento al lado del suyo totalmente remendado con cinta adhesiva (teipe).

“Ustedes saben que los cubanos, allá en Cuba, resolvíamos todo con teipe. Si se rompía el ventilador, métele teipe, si se rompía la pata de la cama, métele teipe, si se rompía un mueble, métele teipe”, comenzó diciendo el humorista para contextualizar el caso.

Al tiempo, siguió comentando que en American Airlines habían aprendido de los cubanos. “Nos están copiando a nosotros, porque mira el asiento del consorte (hombre) que está sentado al lado mío como lo cogieron”.

Berridy mostró cómo el asiento estaba despegado desde la parte trasera y la solución fue ponerle teipe para que siguiera funcional.

“¿Dime algo de eso? Esto es American Airlines, esto no es Cubana de Aviación. Ya tú sabes, ¿dónde con teipe se vuela mejor?”, concluyó de manera jocosa su video.

Los comentarios no tardaron en llenar de humor y reflexión la publicación. Uno expresó su molestia de manera jocosa: "A mí se me hace una falta de respeto eso, porque bastante que hay que pagar un pasaje y los aviones ni condiciones tienen, y eso es mierda; yo una vez me subí y estoy sentado le estaban arreglando el techo".

Otro, con un tono más sarcástico, añadió: "Lo que no te fijaste fue el motor que tenía tape también".

Entre risas, alguien más señaló: "Nos están copiando, asere. Nos están robando las ideas".

