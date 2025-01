"Mano pa' arriba los que no se bañan cuando hay frío": Javier Berridy parodia el invierno en Miami

El invierno está haciendo sus estragos en Miami, donde las personas están acostumbrados al calor y las altas temperaturas y no al frío que hace castañear los dientes.

El humorista cubano Javier Berridy lanzó una parodia a propósito de las bajas temperaturas que por estos días golpean a la Ciudad del Sol.

Con ese tono divertido que lo caracteriza, el comediante tocó un tema algo sensible: quiénes se bañan con este frío.

Otra vez utilizó una canción de Oniel Bebeshito para su parodia y en este caso fue “Qué rico me siento”.

“Yo no me voy a bañar porque aquí hace un frío violento / Voy a meterme en el baño tan solo un momento / Voy a lavarme un poco las nalgas y salgo corriendo / Pues con el baño en el frío yo no quiero cuento / Mano pa' arriba ahí todos los que no se bañan cuando hay frío coño”, dice la letra de la parodia.

Además de hacer reír a sus seguidores, el video sirvió para que Berridy entrara en calor con sus movimientos, pues grabó la parodia con un abrigo térmico y hasta un gorro en la cabeza.

Esta semana varias localidades del estado de Florida experimentaron una nevada histórica y sin precedentes en esta región.

