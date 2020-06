Desfile de lanchas en Florida para celebrar el cumpleaños de Trump: “Esto es increíble”

Varias decenas de lanchas desfilaron este domingo en las aguas de Florida en homenaje al presidente norteamericano Donald Trump, quien este 14 de junio cumple años.

Un video subido a su muro de Facebook por Malinda Alexander, una republicana residente en Georgia, permite ver a numerosas embarcaciones navegando hacia la ciudad de Jacksonville, situada en el condado de Duval, donde se juntan el río San Juan y el océano Atlántico.

“Desfile de lanchas por Trump 2020. Jacksonville, Florida. ¡Increíble!”, comentó la mujer junto a la grabación.

En el material se ven los botes con banderas de Estados Unidos y otras de color azul en las que se lee la frase: ‘Trump 2020. No more bullshit (No más mierda)’.

“Hay gente en las lanchas, hay gente en el puente, hay gente donde quiera… es una locura, una locura, este será un desfile como ningún otro”, expresó en el video Alexander, quien estaba en la embarcación acompañada por su familia.

Este festejo es la respuesta de los seguidores del mandatario a una convocatoria lanzada esta semana, dirigida a apoyar al líder republicano en su campaña por la reelección y en ocasión de celebrar su onomástico.

El propio Trump aplaudió la idea en una publicación en su cuenta de Twitter.

“El 14 de junio es mi cumpleaños, ¡gracias! ¡Amo a nuestros navegantes, amo a nuestro país!”, escribió.

La iniciativa fue impulsada por la organización Trump Team 2020 Florida, que aglutina a alrededor de 10 mil personas del llamado Estado del Sol, y que anunció que este domingo todos sus miembros desfilarían masivamente por tierra, mar y aire, según informó el medio local The Ledger.

Al lanzar la convocatoria la fundadora del grupo, Annie Marie Delgado, criticó lo que llamó la “inacción” del Partido Republicano en el territorio y recalcó que “si no ganamos Florida, perdemos las elecciones. Como va Florida, va la nación”.

La manifestación por agua incluía desfiles no solo en Jacksonville, sino en los condados de Citrus y Hernando, Júpiter y Tampa, además de dos flotas desde Pensacola y Alabama.

Por tierra estaba prevista la participación de más de mil motociclistas y camionetas por la I-95 desde Stuart a West Palm Beach.

Una vez concluidas las movilizaciones se celebrarán fiestas en siete condados de Florida, en las que habrá pastel de cumpleaños, música y la posibilidad de firmar tarjetas de felicitación dedicadas a Trump.

A principios de mayo se efectuó otro multitudinario desfile de embarcaciones en apoyo al mandatario, que navegaron desde Palm Beach hasta su residencia en el complejo Mar-a-Lago, donde el gobernante acostumbra a pasar los fines de semana.

“Muchas gracias a nuestros hermosos 'navegantes'. ¡Yo nunca les fallaré!”, tuiteó Trump en aquella ocasión.