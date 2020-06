Periodista Juan Manuel Cao opina sobre los manifestantes a favor de la izquierda: no se equivoquen con los cubanos

El periodista cubano radicado en Miami, Juan Manuel Cao, opinó que los actos vandálicos contra las estatuas de los conquistadores Cristóbal Colón y Juan Ponce de León en el sur de Florida forman parte de una agenda ideológica de la izquierda contra la comunidad hispana en Estados Unidos.

El comentarista de América TeVé señaló que mancillar las estatuas de los conquistadores es un crimen cultural y una ofensa a los hispanos y a sus descendientes en ese país.

Su tesis sostiene que el debate sobre la colonización no puede ser un pretexto para la violencia; y que la agenda política de los manifestantes de izquierda tiene como objetivo debilitar a la comunidad de cubanos en Miami.

"¿Por qué no tumbaron la estatua de Lenin? Porque las víctimas del comunismo a ellos no les importa", afirmó.

"No se equivoquen con los cubanos. Es un ataque a nuestros símbolos, los malos y los buenos forman parte de nuestra historia", subrayó Cao.

El periodista dijo que "los cubanos ya hemos aprendido a conocer al lobo por la oreja", en referencia a que las víctimas del comunismo en la isla ya saben cuál es el resultado de las ideas que defienden los grupos que están armando revueltas en varias ciudades estadounidenses.

Al respecto, consideró que muchos residentes de Florida "le están cazando la pelea a los cubanos, están buscando que un cubano haga algo o diga algo para irnos encima".

"Y yo quiero advertirles que los cubanos, aunque somos civilizados, aunque somos pacíficos, aunque el exilio cubano no se manifiesta de forma violenta, no somos mansas palomas, y no se equivoquen que vamos a defender con todo lo que podamos nuestros derechos, y no vamos a permitir que nos arrinconen, o nos acorralen, o violen nuestros derechos", reiteró.

"Detrás de todo esto hay una batalla ideológica, está una izquierda “loquita” y alterada de los nervios", dijo Cao, para quien esta problemática no solo afecta a los que nacieron en la isla caribeña, sino que incide sobre todos los residentes latinos de Florida.

Señaló que Miami tiene una sociedad hispana de cubanos, puertorriqueños, mexicanos, venezolanos, que se sienten parte de una misma identidad.

"Los hispanos no somos una raza, somos una comunidad lingüística, compartimos un idioma, por tanto compartimos una cultura, y Colón y Ponce de León, y Vasco Núñes de Balboa, Cervantes, los escritores de hoy y de ayer, los pintores, forman parte de esa cultura", aclaramos.

"Se trata -dijo- de un ataque discriminatorio, cargado de maldad a nuestra cultura y nuestra identidad".

Al final de su comentario, el periodista llamó a los residentes del sur de Florida a prepararse para otros ataques de este tipo.

"Porque no resisten que seamos anticomunistas, no resisten que defendamos la democracia como la defendemos, no resisten que participemos activamente de la vida política de este país, que tengamos representantes, alcaldes, gobernantes locales, congresistas, senadores, y que que defendamos nuestros derechos por la vía civilizada que da la democracia", explicó.

Las declaraciones de Cao surgen luego de que el pasado miércoles un grupo de manifestantes vandalizaran las estatuas de los dos colonizadores ubicadas en espacios públicos de Miami.

Durante las protestas motivadas por la muerte del afroamericano George Floyd y contra el racismo, varias personas tiñeron de pintura roja los monumentos, y dibujaron los símbolos de la hoz y del martillo, propios de la ideología comunista.

Al día siguiente, la policía informó que habían sido detenidos 7 jóvenes por los hechos.