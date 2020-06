Cubana se enfrenta a inspectores por multa al quitarse el nasobuco en una cola de tres horas

Una cubana grabó el momento en que unas inspectoras se acercaron a multarla cuando, alejada de las personas, se quitó el nasobuco luego de pasar horas debajo del sol en una cola para comprar detergente.

En la grabación, se le oye a Yoandra Ramírez explicarle a las inspectoras: "Me quité el nasobuco cinco minutos porque estoy desmayada desde las 10 de la mañana", dijo.

Por su parte, las inspectoras insisten en tomarle sus datos y multarla con un total de 100 pesos cubanos.

"Yo voy a ver ahora a los policías que se los quitan para fumar, que yo los he visto delante de mí. ¿Quién le va a meter la multa? Y vamos a ir a ver a Díaz-Canel y a quien haya que ir a ver", sostuvo la cubana.

A su vez, Ramírez trata de explicar una vez más que se quitó el nasobuco por cinco minutos porque se encontraba sin comer nada desde las 10 de la mañana en una cola para comprar dos paqueticos de detergente.

En las imágenes puede verse que la mujer está a la sombra de un árbol, alejada de una multitud que conforma la cola bajo el sol para poder entrar a un centro comercial.

"No estoy haciendo nada malo. Cinco minutos y lejos de la gente", reitera.

En medio de la grabación, las inspectoras tratan de impedir que Ramírez file, mientras esta les dice que no está haciendo nada ilegal o prohibido.

En medio de la pandemia por coronavirus, el gobierno cubano ha arreciado el control policial hacia la ciudadanía. El uso del nasobuco ha sido motivo para multar, detener y hasta enjuiciar a personas.

Recientemente, un cubano fue multado por la policía por 150 pesos en moneda nacional por usar un pañuelo y no un nasobuco para protegerse del coronavirus.

"¿Hay alguna ley que regule los "modelitos" de los tapabocas en Cuba?", dijo.

Al inicio de la pandemia en el país, la televisión cubana transmitió el juicio al que fue sometido un joven cuentapropista, quien fue acusado de los delitos de propagación de epidemia y resistencia, por andar sin nasobuco por la calle y resistirse al arresto policial.

Incluso el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a aplicar todo el rigor de la ley a las personas que violen las regulaciones establecidas para frenar el brote de coronavirus en el país.

Por su parte el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la ola de juicios ejemplarizantes que el gobierno cubano está televisando a modo de reportaje en su Noticiero Nacional, y cuyo objetivo es intimidar a la población en medio de la pandemia.

"Es paradójico, que el gobierno lleve a juicios con guiones preestablecidos a personas por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia al, por ejemplo, no usar mascarilla, cuando el propio gobierno no ha declarado el estado de emergencia. Es también un contrasentido que dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero", sostuvo la organización.