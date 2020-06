Trump nomina a un cubanomericano para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea nominar al cubanoamericano Mauricio J. Claver-Carone para asumir la presidencia del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El BID se encuentra en una coyuntura crítica ya que la región enfrenta desafíos crecientes para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, particularmente a la luz de la pandemia global”, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU.

“La nominación del Sr. Claver-Carone demuestra el fuerte compromiso del presidente Trump con el liderazgo de Estados Unidos en importantes instituciones regionales y con el avance de la prosperidad y la seguridad en el hemisferio occidental. Confiamos en que su liderazgo del BID fortalecerá su capacidad de generar impacto en el desarrollo de la región”, agregó.

Un comunicado del Departamento del Tesoro señala que Claver-Carone actualmente se desempeña como Asistente Adjunto del Presidente y Director Principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.

Ostenta un título de Bachiller en Artes de Rollins College, Juris Doctor de la Universidad Católica de América y Master of Laws in International and Comparative Law del Georgetown University Law Center.

También se le atribuyen iniciativas para apoyar el desarrollo económico mediante la catalización de la inversión del sector privado en proyectos de energía e infraestructura en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Claver-Carone tuvo un importante rol en el desarrollo de la Ley bipartidista de Mejor utilización de las inversiones que conducen al desarrollo de 2018, a la par de la creación de la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo de EE. UU.

Anteriormente, fue representante del país norteamericano ante el Fondo Monetario Internacional. De igual modo, ejerció como Asesor Principal del Subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y como abogado asesor con la Oficina del Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro.

La nominación de Claver-Carone rompería con una tradición sostenida de elegir un jefe de la región para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde su fundación en 1959, el BID ha tenido cuatro presidentes, todos provenientes de Latinoamérica.

El abogado cubanoamericano tendría que competir contra el argentino Gustavo Beliz, apoyado por México, aunque el respaldo de EE.UU. resulta crucial para optar por el puesto, debido a su participación del 30% en el banco y el poder de veto de facto sobre sus decisiones de liderazgo.

Después de Estados Unidos son Brasil y Argentina con un 11% cada uno y México con un 7,2%, los principales grupos de interés, resume la agencia Bloomberg.

El actual jefe del BID es Luis Alberto Moreno, de Colombia, quien asumió el cargo en 2005 y se espera que renuncie a fines de septiembre.

“Esta es una oportunidad única para ayudar al banco a atravesar la crisis de COVID-19 y para movilizar todas las herramientas a nuestra disposición”, dijo Claver-Carone en una entrevista telefónica a este último medio. “Nos comprometemos a una presidencia de un período de cinco años y esperamos institucionalizar uno o dos períodos como máximo para liderar con el ejemplo”.

Su postura se ha caracterizado por una fuerte crítica contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro. También ha impulsado el respaldo al líder opositor y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y ha apoyado las sanciones al régimen del país sudamericano.

Desde comienzos de año se conocía que Claver-Carone iba a abandonar sus funciones en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) para ocupar un importante puesto financiero en Estados Unidos, sin que este fuera precisado.

“Es un nombramiento importantísimo en un puesto fundamental para impulsar la cooperación de nuestro país en Latinoamérica”, dijo por esos días una fuente que pidió no ser identificada. “Por su trayectoria, Mauricio [Claver-Carone] es la persona adecuada y la decisión está prácticamente hecha”, aseguró.

El BID, con sede en Washington, facilita préstamos y asistencia técnica a países con dificultades de infraestructura y carencias económicas. La posible salida de Claver-Carone del NSC también representaría la partida de una figura de la administración Trump que ha participado en el reforzamiento de las medidas contra el régimen cubano y un artífice del cambio político de la línea encaminada por Obama durante el llamado “deshielo”.