Trump dijo que invadir Venezuela sería genial porque es parte de Estados Unidos, revela John Bolton

John Bolton, exasesor de la Casa Blanca, ha revelado en un libro próximo a salir a la luz que Donald Trump calificó de “genial” la posibilidad de invadir Venezuela porque porque "en realidad es parte de Estados Unidos".

La declaración es apenas una de las explosivas revelaciones de The Room Where It Happened: A White House Memoir" cuyo extracto ya fue publicado por algunos diarios norteamericanos el miércoles.

La revelación de Bolton sobre Trump y Venezuela -cuya salida de la Casa Blanca estuvo teñida de cierta tensión- genera polémica porque Estados Unidos ha dicho públicamente que no está a favor del uso de la fuerza para derrocar al gobernante Nicolás Maduro.

Otra anécdota de los reveladas en el texto cuenta que durante una reunión en 2018 con el líder norcoreano, Kim Jong Un, Bolton dice que recibió una nota del Secretario de Estado Mike Pompeo burlándose de Trump. "Está tan lleno de mierda", habría dicho Pompeo sobre el presidente norteamericano.

En el libro, que el gobierno de Estados Unidos intenta bloquear con una demanda argumentando que contiene información clasificada y que comprometería la seguridad nacional, Bolton acusa al presidente Trump de delitos graves, que incluyen la búsqueda explícita de la ayuda del presidente chino Xi Jinping para ganar la reelección en Estados Unidos este años.

El texto ya publicado revela la imagen de un Donald Trump ridiculizado por sus principales asesores. Mientras tanto, los críticos de Bolton señalan que se negó a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes y en cambio se guardó toda la información para un libro.

"Bolton puede ser un escritor, pero no es un patriota", escribió Adam Schiffer.

Trump, por su parte, no se ha quedado callado y no ha dudado en calificar el libro de "extremadamente tedioso".

A Bolton lo ha calificado de "tonto aburrido descontento que solo quería ir a la guerra", y de paso ha recordado que fue quien lo despidió y que no fue una renuncia, como dio a entender en su momento el entonces asesor de la Casa Blanca.