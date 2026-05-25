Trump dice que el pacto con Irán va «viento en popa», pero advierte: «Será todo o nada»

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Donald Trump declaró este lunes que las negociaciones con la República Islámica de Irán «avanzan muy bien», pero lanzó una advertencia sin ambigüedades: el resultado será un gran acuerdo para todos o el regreso al campo de batalla «más grande y más fuerte que nunca».

El presidente estadounidense publicó el mensaje en Truth Social, dos días después de anunciar desde el Despacho Oval que un acuerdo con Irán había sido «negociado en gran medida», pendiente de finalización.

«Las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan muy bien. Solo será un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo en absoluto: de vuelta al campo de batalla y los disparos, pero más grande y más fuerte que nunca. ¡Y nadie quiere eso!», escribió Trump.

El elemento más novedoso del mensaje es la exigencia de que todos los países involucrados en las negociaciones —Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin— firmen simultáneamente los Acuerdos de Abraham como condición vinculada al pacto con Irán.

Trump señaló que Arabia Saudita y Qatar deben ser los primeros en firmar, y advirtió que quien no lo haga «muestra mala intención» y no debería ser parte del acuerdo.

El mandatario fue aún más lejos al proponer que la propia República Islámica de Irán se incorpore a esos acuerdos si firma el pacto con Washington: «Sería un honor tenerlos como parte de esta coalición mundial sin parangón. ¡El Medio Oriente estaría unido, poderoso y económicamente fuerte!»

Trump instruyó además a sus representantes a «iniciar y completar con éxito» el proceso de adhesión de esos países a los Acuerdos de Abraham, calificando el posible acuerdo como «el más importante que cualquiera de estos grandes países haya firmado jamás».

La propuesta choca con posiciones ya expresadas por varias de las partes. El canciller iraní Abbas Araghchi rechazó en mayo cualquier posibilidad de que Irán se una a los Acuerdos de Abraham, calificándola de «pensamiento ilusorio» y reafirmando que Irán jamás reconocerá a Israel.

Arabia Saudita, por su parte, ha condicionado históricamente su adhesión a avances concretos hacia la creación de un Estado palestino, mientras que Qatar ha mantenido una postura cautelosa.

El domingo, Trump ya había reafirmado que el embargo contra Irán permanecerá «en plena vigencia» hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo, y pidió a sus negociadores que no se apresuren porque «el tiempo está de nuestro lado».

Las negociaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión tras la Operación «Furia Épica», lanzada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares iraníes, y el posterior bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz, que disparó el precio del crudo por encima de los 120 dólares por barril.

Los principales puntos de desacuerdo siguen siendo la duración de la moratoria nuclear —EE.UU. exige 20 años, Irán ofrece entre cinco y 15— y las compensaciones de guerra que Teherán reclama por 270,000 millones de dólares.

Trump cerró su mensaje con una visión maximalista: «Nada en el pasado, ni en el futuro, lo superará», afirmó sobre el posible acuerdo, al que describió como capaz de traer «verdadero poder, fortaleza y paz al Medio Oriente por primera vez en 5,000 años».