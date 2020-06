Las palabras de Ricky Martin a Pablo Alborán tras confesar su homosexualidad: "Bravo hombre valiente"

El cantante español Pablo Alborán decidió tomar este miércoles su perfil de Instagram para hacer pública su homosexualidad en un vídeo en el que habló abiertamente sobre su orientación sexual.

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era", confesó el intérprete de Solamente tú en el íntimo mensaje que dio la vuelta al mundo.

Las reacciones a sus palabras no se hacían esperar y uno de los mensajes más emotivos que ha recibido el español por parte de sus compañeros venía de otro cantante, que al igual que él hizo pública su homosexualidad a través de las redes sociales: Ricky Martin.

El puertorriqueño lo hizo a través de Twitter una década atrás, y a partir de ese momento se convirtió en un símbolo de la comunidad. Ahora, el cantante reconoció la valentía y demostró su admiración hacia Pablo Alborán por haber hecho pública esta parte de su vida íntima en el mensaje que le escribió.

"Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", le comentó.

Captura Instagram

La relación entre Pablo Alborán y Ricky Martin

A raíz de la confesión de Alborán, las redes sociales recordaron los rumores que surgieron en 2014 sobre un posible romance entre ellos.

Entonces, fueron varios los medios los que insinuaron que entre los cantantes había más que una amistad después de un viaje a la India en 2014. Los rumores se volvieron a avivar un año después cuando colaboraron en la canción Quimera, y ahora, han cobrado aún más fuerza.

Por su parte, Ricky Martin está felizmente casado con Jwan Yosef con quien planea volver a pasar por el altar para darse el 'sí, quiero' en una ceremonia por todo lo alto en la que también estén presentes sus hijos pequeños, Lucía y Renn, además de Matteo y Valentino, que fueron testigos de su enlace en 2017.