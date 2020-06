Madre cubana que explotó contra Díaz-Canel denuncia acoso de la Seguridad del Estado

Ketty Méndez Molina, la madre cubana que a mediados de mayo denunció la falta de atención a su niña autista en La Habana, dijo que desde entonces vecinos, conocidos y la policía mantienen un constante acoso contra su familia.

La mujer, quien el pasado 14 de mayo estalló en redes sociales contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, dijo al Youtuber "Alain paparazzi cubano" que a pesar de que su esposo no ha formado parte de sus publicaciones, han tomado represalias contra él.

"Él es pescador y la policía le prohibió pescar" señaló Méndez Molina.

Según su testimonio, lo amenazaron con que si volvía a pescar lo iban a llevar preso. "Él no ha podido volver a trabajar", lamentó.

Sobre sus acusaciones contra el régimen y el acoso de agentes de la Seguridad del Estado aseguró que no teme por ella, sino por sus hijos (la niña autista de 22 años, un varón de 17 y otra hembra de 15) y su esposo, con quien lleva 19 años de casada.

"Los vecinos me han dado la espalda, se han puesto a tirarme fotos, a grabar cuanta gente viene a mi casa, en una ocasión se acercaron al carro de las personas que me han traído ayuda", comentó.

También explicó que muchas de estas personas han intimidado a amigos de la familia: "les dicen que no se acerquen a nosotros que se van a perjudicar".

De acuerdo con el testimonio de Ketty varias amistades que la visitaban han dejado de frecuentar su casa en Alamar, porque vecinos y conocidos los han amenazado.

"He bajado varias veces a buscar taxi y me decían que no, los taxistas conocen a mi esposo y a pesar de ello ahora no me quieren prestar el servicio" abundó.

Por otra parte, afirmó que muchas madres en su situación se han comunicado con ella y le han enviado fotos de la situación de sus hijos, casos que reconoce muchos peores que el suyo.

"En cuanto a las madres puedo asegurarles que muchas me han contactado y me han mandado fotos de sus niños y niñas en peores condiciones que la mía. Muchas tienen miedo, otras se han atrevido a hablar", subrayó.

Ketty lamenta que, ante una crítica al gobierno cubano, ya no haya vuelta atrás. "Cuando desenmascaramos la verdad ellos acuden a la coacción, a la intimidación".

Contó que al día siguiente de su denuncia, donde le reclamó a Díaz-Canel la falta de ayuda recibida para alimentar a su hija autista y desnutrida en medio de la pandemia del coronavirus, a su casa fue personal de salud, de seguridad social, cosa que nunca había pasado en 22 años.

Asimismo, reconoció que en algún momento de su vida sintió miedo, pero las carencias, la crisis que vivía con su hija enferma, y verla sufriendo, hizo que la balanza se inclinara hacia ese amor y pudiera superar el miedo.

"Simplemente fui y dije la verdad", afirmó Ketty, quien el pasado 14 de mayo subió un video a Facebook donde criticó a Díaz-Canel por pedir dinero al pueblo para producir alimentos, y lo llamó "un falta de respeto" y "un saqueador".

El video, que de inmediato se hizo vital en la red social, cuestionaba al mandatario: "no sé cómo te atreves a pedir dinero al pueblo que se está muriendo de hambre (...) Mi hija está desnutrida y tú a mí no me ayudas en nada".

A raíz de su denuncia, que trascendió en varios medios de prensa independiente, se creó una campaña de solidaridad que le hizo llegar algunas donaciones para aliviar su situación económica.

Pero también Ketty fue objeto de lo que ella califica como infamias por parte de Youtubers afines al régimen cubano.

Uno de ellos, que se hace llamar "El Guerrero" afirmó que Ketty era una jinetera internacional. "Me acusó de prostitución, dijo que yo no paraba en este país, que estaba saliendo a Italia y España; incluso recomendó que me quitaran la patria potestad de mi hija", contó.

Al respecto, aseguró que nunca ha tenido un pasaporte, ni nunca ha salido del país, que lleva 19 años de matrimonio y dedicó su juventud a la crianza de sus hijos.

"Esa persona no sabe que tengo dos hijos más que nunca los he abandonado, que llevo 19 años viviendo con mi esposo, que dejé mi juventud y no me pesó, para atender a mi hija que según los médicos nunca podría caminar, y dediqué mi juventud a llevarla a fisioterapias de lunes a viernes y gracias a eso mi hija camina, y si ha avanzado es porque me he dedicado a ella", reiteró.

Asimismo, retó al humorista cubano Juan Carlos "El Gordo", señalado como el youtubers oficialista "El Guerrero", de hacer una directa en Youtube y desmentir lo que se ha dicho de ella.

"Que investigue mi vida y le de un giro a las acusaciones que le han hecho de esconderse bajo ese seudónimo para atacar a quienes critican al gobierno", subrayó Ketty.

Tras su denuncia de mayo, la mujer afirmó que el gobierno de Cuba solo ofrece justificaciones y comentó que ella y su hija han sido "víctimas de todo el abuso, el abandono, la ignorancia. He pasado como si fuera un fantasma", señaló.