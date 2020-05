Madre cubana explota contra Díaz-Canel: "Mi hija está desnutrida y tú a mí no me ayudas en nada"

La madre de una niña con autismo severo en Cuba reclamó al gobernante Miguel Díaz-Canel por pedir dinero al pueblo para producir alimentos, y lo llamó "un falta de respeto" y "un saqueador".

La mujer, identificada como Ketty Méndez, cuestionó al mandatario a través de un video que se ha hecho viral en Facebook: "no sé cómo te atreves a pedir dinero al pueblo que se está muriendo de hambre (...) Mi hija está desnutrida y tú a mí no me ayudas en nada".

Dijo que desde diciembre está pidiendo que vayan médicos a su casa a realizarle exámenes a su hija, quien tiene anemia, retraso mental, autismo, y desde el pasado año no recibe sus medicamentos. Sin embargo, asegura, nadie ha acudido a auxiliarla.

"Mira lo que tengo gracias a ti, una niña desnutrida, con anemia, una niña que desde diciembre le faltó su medicamento, una niña con autismo severo, con retraso mental", afirmó.

"Se hace pipi y caca todos los días ahí sentada porque no tiene culeros desechables. Porque tú a mí no me ayudas en nada. Estoy esperando que vengan los médicos a verla aquí desde diciembre, la única que vino fue la psiquiatra, y dijo en un papel que los médicos tenían que venir a hacerle análisis y hacerle pruebas a investigar a ver qué tenía, a ver si era un problema orgánico, y todavía los estoy esperando", reclamó.

Cuenta Méndez que una de sus solicitudes de ayuda más recurrente es la de alimentos para sacar a su hija de la desnutrición que padece, "les he pedido ayuda de todas formas que ya no sé qué hacer", comentó.

Dice que la joven desayuna pan con azúcar y agua; y almuerza un poquito de arroz y croqueta. "Croquetas quemadas porque no tengo grasa, no tengo nada", subrayó la mujer desesperada, que dejó de recibir la dieta de alimentos que entregaba el gobierno cuando su hija cumplió los 18 años.

"Esto debería darles vergüenza a ustedes como país, como gobernantes", reiteró.

Sobre la atención médica que reciben los cubanos en su caso retó a Díaz-Canel: "como mismo tú mandas los médicos allá afuera, ¿por qué no me los mandas aquí?".

Y seguidamente, decepcionada, afirmó: "Ya no me mandes ninguno, ya no los quiero, no quiero que venga ninguno, de ustedes ya yo no espero nada".

En el video, que ha sido compartido en pocas horas casi 4500 veces, la madre volvió a arremeter contra el mandatario.

"Yo no sé cómo tú tienes el descaro de pedirle donaciones a tu pueblo, si ustedes son unos gordos glotones que tienen en su casa de todo", dijo en referencia a un anuncio del gobierno cubano donde afirmaba que abriría cuentas bancarias para que las personas del país hicieran donaciones que serían destinadas a la producción de alimentos.

"Tú sabes a quienes le puedes pedir donaciones, a los militares, a todos los "pinchos" (dirigentes) descarados esos. Esos sí tienen de todo, tienen cuentas en el banco; pero a tu pueblo, tú lo que eres es un saqueador, eres un saqueador. Como te atreves a pedirle dinero al pueblo que se está muriendo de hambre", señaló Méndez.

Dijo que durante la cuarentena por el coronavirus se ha arriesgado a salir de su casa para pedir ayuda dos o tres veces, y las autoridades se han reído en su cara.

Al final de su video, afirmó que espera que ninguna madre cubana ni nadie del pueblo se atreva a sumarse al pedido de donaciones del gobierno.

"Y hay mucho más, pero los datos (móviles) no me alcanzan para eso. Pero los voy a desenmascarar, quiero ver qué van a opinar las ciberclarias de eso", concluyó Méndez en un comentario a su propia publicación.

La propuesta de solicitar donaciones económicas al pueblo para financiar la producción de alimentos ha desatado una profunda indignación entre los ciudadanos de la Isla contra el régimen, quienes en plena pandemia del coronavirus han enfrentado una de las peores crisis de alimentos y productos básicos de los últimos tiempos.

Sin dinero, ni nada comer, los cubanos han calificado la iniciativa de una "profunda desvergüenza".

Muchos, incluso, pensaron que la noticia era falsa, una broma, hasta que la escucharon de boca del propio ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.

Una inmensa mayoría de los indignados sugieren que los altos funcionarios del gobierno deberían subastar sus abundantes bienes para contribuir a la producción de alimentos, o hacer balance de las arcas del Estado con el mismo fin.

El gobierno cubano reconoció a fines de abril los efectos del coronavirus en la crisis económica que arrastra desde hace varios años y dijo que considera aplicar medidas extraordinarias como las tomadas durante el llamado Período Especial, donde hubo un estricto racionamiento.