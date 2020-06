Estado cubano reconoce que niño nacido en Florida tiene dos madres

El Estado cubano reconoció por primera vez la existencia de un niño con dos madres, luego que emitiera un certificado de nacimiento en el que aparecen los nombres Dachelys Valdés Moreno y Hope Bastian como las madres del pequeño Paulo César, según contó la revista digital Q de Cuir.

"Hoy el Estado reconoce que las familias cubanas tienen muchas formas diferentes de configurarse, que son legítimas y legales”, dijo Bastian, casada con la cubana Valdés Moreno.

El proceso comenzó hace un año en Florida, Estados Unidos, donde nació el pequeño Paulo César y de donde es originaria Bastian. El niño nació en ese lugar porque acudieron a un proceso de reproducción asistida, que era imposible de recibir en Cuba.

Además, en Florida las leyes reconocen que una mujer casada da a luz, los hijos son legalmente reconocidos como de la pareja, algo que les permite en el Registro Civil de ese estado aparecer como madres del menor, explicó la publicación digital.

Sin embargo, el trámite burocrático en la isla es mucho más complejo, sobre todo porque no existen leyes que reconozcan el matrimonio igualitario. Todo comenzó en la Embajada cubana en Estados Unidos y luego esperaron a que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Justicia encontraran la manera legal de asentar el certificado de nacimiento de Paulo en el Registro del Estado Civil de Actos y Hechos de Cubanos en el Exterior.

Para una familia heterosexual esto es mucho más fácil, pero en un país donde el matrimonio homosexual no es reconocido por la ley, todo es más complejo, explicó la pareja de mujeres.

El MINJUS dictaminó que, aún sin reconocer el matrimonio entre ambas, se emitieran certificaciones donde en lugar de "madre y padre", figure la configuración de "madre y madre", explicó Valdés Moreno.

“Según el dictamen, la filiación es un elemento jurídico basado en la biología y nuestras leyes no reconocen a un hijo de dos madres, pero al mismo tiempo admitía que la Ley de Registro Civil cubana data de hace más de 30 años por lo que no está acorde a las dinámicas familiares actuales”, explicó, aunque agregó que el ministerio no les ha entregado el dictamen oficialmente.

Sin embargo, el certificado de nacimiento refleja “la inscripción se practica en virtud de ambas madres al tratarse de un caso de doble maternidad, con apoyatura legal en el artículo 7 de la Constitución de la República de Cuba que reconoce además el derecho a formar una familia, cualquiera que sea su forma de organización y vela por el interés superior del niño y su derecho a ser inscrito”.

Aunque el suceso no tiene precedentes y se convierte en un suceso histórico en Cuba, la jurista Amaya Álvarez González recordó a la revista digital que en la década del 90 un grupo de personas transexuales obtuvieron el cambio de nombre, luego que el Ministerio de Justicia resolviera por dictámenes una situación donde no existía una normativa específica.

Estos sucesos, explicó, abren el camino para que se descentralicen y se creen los procederes para que no sean las instancias superiores quienes autoricen los futuros casos, mientras que se estimula a pensar en otras situaciones similares que pueden darse en el futuro.

La sociedad civil cubana que defiende el derecho de las personas LGBTI al matrimonio igualitario, actualmente lleva a cabo una campaña en las redes sociales para que el Código de Familia de la isla reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que sera llevado a consulta popular según una disposición transitoria de la Constitución de 2019.

Aunque el tema tiene detractores, sobre todo del sector más conservador de la sociedad, muchos intelectuales, artistas y sociedad en general, considera necesario que se respeten los derechos de las personas homosexuales en la isla.